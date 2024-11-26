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Pakistan'da İmran Han Destekçileriyle Çatışma: 5 Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

İmran Han'ın serbest bırakılması için İslamabad'a yürüyen destekçilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı; 5 ölü, 80 gözaltı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 14:27
Pakistan'da İmran Han Destekçileriyle Çatışma: 5 Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

Pakistan'da Protestolar Şiddetlendi

Eski Başbakan İmran Han'ın serbest bırakılması talebiyle gerçekleştirilen gösterilerde, Pakistan'ın başkenti İslamabadda güvenlik güçleri ile çatışmalar yaşandı. Olaylarda güvenlik gücünden 5 kişi yaşamını yitirirken, onlarca kişi de yaralandı.

Çatışmaların Başlangıcı

India Today haberine göre, Pencap ve Hayber Pahtunhva gibi çeşitli eyaletlerden 100 bini aşkın İmran Han destekçisi, araçlarıyla İslamabad yakınlarına doğru yola çıktı. Güvenlik güçleri, kente girişleri engelleyerek, protestoculara "sert karşılık" verileceği uyarısında bulundu.

Polis Müdahale Etti

Protestocular, bariyerleri aşmaya çalışınca güvenlik güçleri, plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti. Çatışmalar sonucunda, hem protestocular hem de güvenlik güçleri arasında yaralanmalar meydana gelirken, 80 kadar gösterici de gözaltına alındı.

Başkent Girişleri Kapalı

İslamabad'a girmeye çalışan göstericilerin oluşturduğu konvoy nedeniyle, başkentin giriş ve çıkışları konteynerlerle kapatıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, protestocuların konteynerleri yerinden kaldırarak yolları açmaya çalıştığı görülüyor.

İçişleri Bakanı'ndan Uyarı

Protestoların daha da büyümesi beklenirken, Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Naqvi, göstericilerin başkente girmesine izin verilmeyeceğini ve gerekirse "aşırı güç" kullanılacağı uyarısında bulundu.

Büşra Bibi de Protestolarda

İmran Han'ın eşi Büşra Bibi, gösterilere Hayber Pahtunhva Başbakanı Ali Gandapur ile katıldı. Bibi, başkente 50 kilometre mesafede bulunan bir konvoyda yer aldı ve burada bir kamyonun üstünden yaptığı açıklamada, protestoculara sabırlı olmalarını ve hedeflerine ulaşana kadar mücadele etmelerini istedi.

İmran Han'ın Durumu

İmran Han, 2022'de meclisten düşürülmesinin ardından, yargılandığı çeşitli davalardan ötürü 5 Ağustos 2023'ten bu yana cezaevinde bulunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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