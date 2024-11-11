Pakistan'da Patlama Sonrası Ketta'da Tren Seferleri Durduruldu

Pakistan'da 26 Kişinin Ölümüne Neden Olan Patlama

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 9 Kasım'da gerçekleşen patlamada 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Patlamanın ardından Ketta kentine gidiş ve dönüş tren seferleri 4 gün süreyle durduruldu. Bu duyuru, Pakistan Demir Yolları tarafından yapıldı.

Güvenlik Önlemleri ve Yas İlanı

Tren seferlerinin iptal edilmesi, güvenlik gerekçesiyle alındığı belirtiliyor. Ketta'ya yapılacak her türlü yolculuk için seferler askıya alındı. Ayrıca, Belucistan Eyaleti Başbakanı Sarfraz Bugti tarafından 3 günlük yas ilan edildi.

Pakistan'ın Terör Sorunu

Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde, silahlı grupların saldırıları artış gösteriyor. Bu gruplar, Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunma iddiasıyla, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik eylemler gerçekleştirmektedir. İslamabad, Pakistan Talibanı'nın bu saldırıları Afganistan'dan organize ettiğini öne sürerken, Afganistan yönetimi ise bu iddiaları yalanlamaktadır.

BLA'nın Faaliyetleri

Belucistan'da Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) adlı silahlı grup, eyaletin Pakistan'dan ayrılmasını talep ediyor. Zaman zaman BLA, özellikle güvenlik güçlerine ve bölgede iş yapan sivillere saldırılar düzenlemektedir. Belucistan, zengin kaynakları ile bilinse de, ülkenin diğer bölgelerine kıyasla daha az gelişmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.