Pakistan'da Seller: 26 Haziran'dan Bu Yana 1002 Kişi Hayatını Kaybetti

26 Haziran'dan bu yana Pakistan'daki sellerde 1002 kişi hayatını kaybetti; 1000'den fazla yaralı, 2,4 milyon etkilenen ve geniş altyapı hasarı bildirildi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 10:43
Pakistan'da seller: 26 Haziran'dan bu yana 1002 kişi hayatını kaybetti

Pakistan genelinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde 26 Haziran'dan bu yana 1002 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

NDMA verileri ve can kaybı

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumundan (NDMA) yapılan açıklamaya göre, ölenler arasında 274'ü çocuk ve 163'ü kadın bulunuyor. Ayrıca 1000'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Altyapı ve etkilenen nüfus

Pencap eyaletinde 2,4 milyondan fazla kişinin olumsuz etkilendiği kaydedildi. Seller altyapıda önemli hasara yol açtı; ülke genelinde 12 binden fazla ev hasar gördü ve 6 bin 509 hayvan telef oldu.

2022 felaketiyle kıyaslama

Yetkililer, bu sellerin 2022'de 1700'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, ülkenin üçte birini sular altında bırakan ve 32 milyar dolarlık zarara yol açan felaketten sonraki en büyük afet olduğunu vurguladı.

