Pakistan'da Silahlı Çatışma: 7 Yolcu Korkunç Bir Saldırıda Hayatını Kaybetti

Barkhan'da yolcu otobüsünden indirilen 7 kişi silahlı bir grup tarafından öldürüldü. Pakistan hükümeti, terörizme karşı kararlı adımlar atacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 14:54
Pakistan'da Silahlı Çatışma: 7 Yolcu Korkunç Bir Saldırıda Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, Barkhan bölgesinde meydana gelen korkunç bir olayda, silahlı bir grup tarafından yolcu otobüsünden indirilerek 7 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililerin Dawn gazetesine yaptığı açıklamalara göre, yaklaşık 40 kişilik silahlı bir grup, Barkhan'daki bir otoyolda çok sayıda otobüs ve aracı durdurdu. Söz konusu grup, 'kimlik kontrolü' yaptıkları amaçla bir otobüsten indirdikleri 7 yolcuya ateş etti.

Olayın ardından güvenlik güçlerinin bölgeye ulaşmasına rağmen, saldırganların olay yerinden kaçtığı bildirildi. Bu durum, yerel güvenlik endişelerini bir kez daha gündeme getirdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, yaptığı açıklamada, "Masum ve savunmasız insanlara zarar verenler çok ağır bedel ödemek zorunda kalacaklar" ifadelerini kullandı. Şerif, terörizmi ülkeden tamamen yok etme kararlılığını vurguladı ve olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Son yıllarda, özellikle Afganistan sınırında bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları ve çatışmalarda ciddi bir artış yaşandığı gözlemleniyor. Bu durum, Pakistan hükümetinin güvenlik stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden oluyor.

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