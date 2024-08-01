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Pakistan'da Silahlı Saldırılar: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Pakistan'daki iki ayrı silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 2 polis yaralandı. Saldırılar güvenlik kontrol noktalarına düzenlendi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 10:32
Pakistan'da Silahlı Saldırılar: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Pakistan'daki İki Ayrı Silahlı Saldırı

Pakistan'da gerçekleşen iki silahlı saldırıda 4 güvenlik personeli ve bir sivil yaşamını yitirdi. Ayrıca iki polis memuru yaralandı. Yerel medya kaynakları, saldırıların Belucistan eyaletinin Pişin bölgesinde ve Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Landi Kotal kasabasındaki güvenlik kontrol noktalarına yapıldığını bildirdi.

Pişin ve Landi Kotal'daki Saldırılar

Polis kaynaklarına göre, Pişin bölgesindeki saldırıda iki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti ve bir trafik polisi yaralandı. Landi Kotal'daki saldırı ise motosikletli bir grup tarafından otomatik silahlarla gerçekleştirildi. Bu saldırıda da iki polis ve bir sivilin yaşamını yitirdiği, ayrıca bir polisin yaralandığı açıklandı.

Soruşturma ve Operasyonlar Başlatıldı

Yetkililer, her iki saldırıyla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını ve saldırganların yakalanması için iki eyalette operasyonların gerçekleştirileceğini duyurdu. Pakistan'da bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde, terör saldırılarının sıklığında artış gözlemlendi.

Son Gelişmeler

İslamabad, bu saldırıların Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını öne sürerken, Afganistan hükümeti bu iddiaları yalanladı. Bu durum, iki ülke arasındaki gerilimi daha da artırabilir.

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