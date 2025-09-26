Pakistan'da Yaklaşık 9 Milyon Kız Çocuğu HPV Aşısı Oldu

Pakistan'da 9-14 yaş arası yaklaşık 9 milyon kız çocuğu HPV aşısı oldu; hedef 13 milyon, reddetme azaldı, bazı bölgelerde kabul %70-80'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 17:51
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 17:51
Pakistan'da Yaklaşık 9 Milyon Kız Çocuğu HPV Aşısı Oldu

Pakistan'da Yaklaşık 9 Milyon Kız Çocuğu HPV Aşısı Oldu

Ulusal kampanya 9-14 yaş arası çocukları hedefliyor

Pakistan genelinde yürütülen ulusal aşılama kampanyası kapsamında rahim ağzı kanserine neden olan İnsan Papilloma Virüsü (HPV)'ne karşı aşı uygulamalarında önemli bir aşama kaydedildi.

Sağlık Bakanı Seyid Mustafa Kemal, kampanya kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 9 milyon 9-14 yaş arası kız çocuğunun aşılandığını açıkladı.

Kemal, kampanyanın hedefinin toplam 13 milyon kız çocuğunu aşılamak olduğunu belirtti.

Yetkililer, aşının kısırlığa yol açtığına dair bazı ebeveynler arasında yayılan asılsız iddiaların üstesinden gelindiğini ve bilgilendirme çalışmalarıyla güvensizliğin giderildiğini ifade etti.

Kemal, "Kampanyanın 5. gününden itibaren reddetme oranları düşmeye başladı ve bazı bölgelerde kabul oranı %70-80'e çıktı." dedi.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da İnşaatta 7. Kattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
2
Samsun'da DEAŞ Operasyonunda Irak Uyruklu S.A.M.M. (29) Adli Kontrolle Serbest
3
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump Görüşmesine Videolu 'Dostluk Mesajı'
4
Ankara Nallıhan'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
5
Samsun'da 200 Bin TL'lik Ziynet Eşyası Çalan Komşu Adli Kontrolle Serbest
6
Adana'da Kamyona Çarpan Otomobilde 2 Ölü, 1 Yaralı
7
Pakistan ve Rusya 'Druzhba-VIII' ile Terörle Mücadelede Ortak Tatbikat

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı