Pakistan'da Yaklaşık 9 Milyon Kız Çocuğu HPV Aşısı Oldu

Ulusal kampanya 9-14 yaş arası çocukları hedefliyor

Pakistan genelinde yürütülen ulusal aşılama kampanyası kapsamında rahim ağzı kanserine neden olan İnsan Papilloma Virüsü (HPV)'ne karşı aşı uygulamalarında önemli bir aşama kaydedildi.

Sağlık Bakanı Seyid Mustafa Kemal, kampanya kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 9 milyon 9-14 yaş arası kız çocuğunun aşılandığını açıkladı.

Kemal, kampanyanın hedefinin toplam 13 milyon kız çocuğunu aşılamak olduğunu belirtti.

Yetkililer, aşının kısırlığa yol açtığına dair bazı ebeveynler arasında yayılan asılsız iddiaların üstesinden gelindiğini ve bilgilendirme çalışmalarıyla güvensizliğin giderildiğini ifade etti.

Kemal, "Kampanyanın 5. gününden itibaren reddetme oranları düşmeye başladı ve bazı bölgelerde kabul oranı %70-80'e çıktı." dedi.