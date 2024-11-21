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Pakistan'da Yolcu Minibüslerine Saldırı: 28 Ölü, 30 Yaralı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 28 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 15:15
Pakistan'da Yolcu Minibüslerine Saldırı: 28 Ölü, 30 Yaralı

Pakistan'da Yolcu Minibüsüne Silahlı Saldırı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, Şii Müslümanları taşıyan yolcu minibüslerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda en az 28 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı.

Polis Memuru Azmat Ali, bir grup silahlının Paraçinar'dan Peşaver şehrine doğru giden minibüslere ateş açtığını belirtti. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, saldırı sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceği kaydedildi.

Saldırıda yaralananlar, hastaneye kaldırıldı ve doktor Gayur Hüseyin, şu an için ölü sayısının yükselmesinden endişe ettiklerini ifade etti. Bu trajik olayın ardından, saldırının sorumluluğunu üstlenen herhangi bir grup bulunmuyor.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, gerçekleştirdiği açıklamada saldırıyı şiddetle kınayarak, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Pakistan'da Terör Saldırıları Sürüyor

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde düzenli olarak terör saldırıları yaşanıyor. İslamabad, bu tür saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini öne sürerken, Afganistan bu iddiaları reddetmektedir.

Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver'e 218 kilometre mesafedeki Kurram bölgesi, tarihsel olarak aşiret ve mezhepler arası çatışmalara maruz kalmaktadır. Kurram'ın Paraçinar ilçesi, Pakistan'da Şii nüfusun yoğun olduğu yerleşim yerleri arasında yer almaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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