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Pakistan'dan Bangladeş'e Barış Temennisi

Pakistan, Bangladeş'teki gelişmelere dikkat çekerek barışçıl bir normale dönüş çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 12:03
Pakistan'dan Bangladeş'e Barış Temennisi

Pakistan'dan Bangladeş'e Destek Mesajı

Pakistan, Bangladeş'te yaşanan son gelişmeler üzerine, bu ülkedeki halkla dayanışma içinde olduklarını ve "barışçıl bir normale dönüş" umudunu dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı Açıklaması

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada, Bangladeş'teki ordunun Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in istifasını açıklamasının ardından gerçekleşen protestolarda yaşanan şiddet olaylarına vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Bangladeş halkıyla dayanışma içerisindeyiz. Barışçıl ve hızlı bir şekilde normale dönülmesini içtenlikle temenni ediyoruz. Bangladeş halkının dirençli ruhu ve birliği sayesinde uyumlu bir geleceğin yaşanacağına inanıyoruz" ifadesine yer verildi.

Protestolar ve Şiddet Olayları

Bangladeş'te temmuz ayının ortalarında, 1971 yılı Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların çocuklarına yönelik kamu sektöründe kontenjan tahsisi kararı sonrasında, öğrencilerin öncülüğünde protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkeme'nin temmuz sonunda kontenjan kotalarını düşürmesiyle bu protestolar sona ermişti. Ancak, gösteriler sırasında yaşanan şiddet olayları Cemaat-i İslami Partisi ve onların öğrenci kanadının yasaklanmasına yol açmıştı. Protestocular, gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" talebiyle tekrar sokaklara döküldü.

Gelişmeler ve Geçiş Hükümeti

Bangladeş'teki gösterilerde yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş ve binlerce kişi gözaltına alınmıştı. Şiddetin artması üzerine, Başbakan Şeyh Hasina askeri helikopterle resmi konutundan ayrılarak Hindistan'a gitmişti. Bu süreçte, göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelerek Hasina'nın istifasının ardından geçiş hükümeti kurulacağını açıkladı. Yeni kurulan geçiş hükümetinin başına ise Nobel Barış Ödülü sahibi Muhammed Yunus atanmıştı.

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