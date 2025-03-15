Pakistan Güvenlik Güçleri, Hayber Pahtunhva’da 9 Militanı Etkisiz Hale Getirdi

Pakistan Güvenlik Güçleri’nden Başarılı Operasyon

Pakistan'da yapılan son haberlere göre, güvenlik güçleri Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenledikleri iki ayrı operasyon sonucunda 9 militanı etkisiz hale getirdi. Operasyonlar, Mohmand ve Dera İsmail Han bölgelerinde gerçekleştirildi.

Operasyon Detayları

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Pakistan Talibanı (TTP) mensubu olduğu belirlenen bu militanların etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Ancak operasyonlar sırasında 2 askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bölgedeki Durum ve Terörle Mücadele

Bölgede operasyonların devam ettiği bilinirken, Pakistan’da silahlı saldırıların özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaştığı gözlemleniyor. Bu iki eyalet, Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını iddia eden silahlı gruplar tarafından hedef alınıyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları şiddetle reddediyor.