Pakistan Güvenlik Güçlerinden Operasyon: 27 Militan Etkisiz Hale Getirildi

Pakistan'da gerçekleştirilen operasyon sonucu 27 militan etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçleri, Belucistan'da sığınakları imha etti.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 19:24
Pakistan Güvenlik Güçlerinden Operasyon: 27 Militan Etkisiz Hale Getirildi

Pakistan'da güvenlik güçleri düzenlediği başarılı bir operasyonla 27 militanı etkisiz hale getirdi. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, operasyon Belucistan eyaletinin Kacchi ilçesinde gerçekleştirildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin silahlı gruplara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda sığınağın imha edildiği ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi. Operasyon sonucunda etkisiz hale getirilen militanların, Türkiye'de ve diğer bölgelerdeki çeşitli güvenlik güçleri ve sivillere yönelik terör eylemlerinde rol aldıkları belirtildi.

Militanların hangi terör örgütüne üye olduklarına dair herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı.

Pakistan'ın terör sorununa yönelik olarak yapılan operasyon ön plana çıkıyor. Ülke genelinde, özellikle Afganistan'a sınırı olan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları artış gösteriyor.

Her iki eyalette, Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını öne süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivil hedeflere saldırılar gerçekleştirmekte. İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da yer aldığı ve burada saldırılarını planladığı iddialarında bulunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları yalanlıyor.

Ayrıca, Belucistan'da Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) saldırıları da dikkat çekiyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını talep ediyor ve bölgedeki Beluc halkının yönetim hakkını savunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Katar Emiri, Gazze'deki Ateşkes Müzakerelerini Görüştü
2
Beyaz Saray'dan Gazze'deki Ateşkes Açıklaması: Anlaşma Bu Hafta Olabilir
3
Hatay'da Kırsal Dönüşüm Projesinde Temel Atıldı
4
Dikeledi Kasırgası Madagaskar'da 3 Can Aldı
5
İngiltere'de Filistin Destekçileri, BBC Önünde Protestoya Kararlı
6
Bakan Ersoy, Ormana'ya 'En İyi Turizm Köyü' Ödülünü Takdim Etti
7
NATO Genel Sekreteri Rutte: 'Avrupa NATO'su' İllüzyon

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı