Pakistan Güvenlik Güçlerinden Operasyon: 27 Militan Etkisiz Hale Getirildi

Pakistan'da güvenlik güçleri düzenlediği başarılı bir operasyonla 27 militanı etkisiz hale getirdi. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, operasyon Belucistan eyaletinin Kacchi ilçesinde gerçekleştirildi.



Açıklamada, güvenlik güçlerinin silahlı gruplara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda sığınağın imha edildiği ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi. Operasyon sonucunda etkisiz hale getirilen militanların, Türkiye'de ve diğer bölgelerdeki çeşitli güvenlik güçleri ve sivillere yönelik terör eylemlerinde rol aldıkları belirtildi.



Militanların hangi terör örgütüne üye olduklarına dair herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı.



Pakistan'ın terör sorununa yönelik olarak yapılan operasyon ön plana çıkıyor. Ülke genelinde, özellikle Afganistan'a sınırı olan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları artış gösteriyor.



Her iki eyalette, Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını öne süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivil hedeflere saldırılar gerçekleştirmekte. İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da yer aldığı ve burada saldırılarını planladığı iddialarında bulunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları yalanlıyor.



Ayrıca, Belucistan'da Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) saldırıları da dikkat çekiyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını talep ediyor ve bölgedeki Beluc halkının yönetim hakkını savunuyor.