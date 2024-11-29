Pakistan, Malezya ve Maldivler'den Filistin'e Güçlü Destek Mesajları

Pakistan, Malezya ve Maldivler, 29 Kasım Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü vesilesiyle Filistin halkına destek mesajları yayımladı. Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Şahbaz Şerif, bu anlamlı gün dolayısıyla yazılı açıklamalar yaptı.

Zerdari'den Özgürlük ve Adalet Vurgusu

Zerdari, mesajında özgürlük, onur ve adalet için verdikleri haklı mücadelede Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti. Ayrıca, bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması gerektiğini vurgulayan Zerdari, dünyanın İsrail'in soykırımına göz yummaya devam ettiğini ifade etti. “Pakistan bu saldırgan eylemleri şiddetle kınıyor ve uluslararası toplumu Filistin halkına yapılan soykırımı sona erdirmek için acil ve kararlı bir şekilde harekete geçmeye çağırıyor,” dedi.

Başbakan Şerif'in Mesajı

Başbakan Şerif de açıklamasında, Filistin halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edeceklerini belirtti. Uluslararası toplumu, İsrail'in Filistin'deki vahşetini durdurmak için kararlı adımlar atmaya çağıran Şerif, “Filistin halkının özgürlük ve kendi kaderini tayin hakkı için verdiği meşru mücadeleyi kararlılıkla desteklemeyi sürdüreceğiz,” ifadelerini kullandı.

Malezya ve Maldivler'den Destek

Malezya Dışişleri Bakanlığı, X hesabından yaptığı açıklamada, “Malezya, Filistin ve halkıyla kararlı bir şekilde dayanışma içindedir. Nehirden denize, Filistin özgür olacak!" dedi. Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu da, 29 Kasım Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü'nde yaptığı paylaşımda, Maldivler halkının Filistin'e karşı hissettiği derin bağı vurguladı. “Her Maldivli için Filistin'in mücadelesi kendi mücadelemizdir,” dedi.

Muizzu, uluslararası toplumu birleşmeye, siyasi ve ekonomik gücünü kullanarak İsrail'in işgaline son vermesini talep etmeye, ve savaş suçlarından sorumlu olanları hesap vermeye çağırdı. Ayrıca, kalıcı bir çözümün ancak 1967 öncesi sınırlara dayalı, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla mümkün olabileceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.