Pakistan seçimini yaptı: Sandıktan İmran Han sürprizi çıktı

Pakistan'da geçen perşembe günü gerçekleşen genel seçimlerde İmran Han şoku yaşandı. Yolsuzluk ve devlet sırlarını açığa vurma suçundan hapis cezası alan eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi, bağımsız adayları destekleyerek Ulusal Meclis seçiminde öne çıktı.

Eski Başbakan Navaz Şerif'in başında olduğu Pakistan Müslüman Ligi-Navaz seçimlerde ikinci oldu, eski Başbakan Benazir Butto'nun oğlu Bilavel Butto Zerdari'nin yönettiği Pakistan Halk Partisi ise üçüncü sırada kaldı. Navaz Şerif ve Bilavel Zerdari'nin koalisyon kurmak üzere anlaşmaya vardığı söylenirken, ülkedeki bu bölünmüşlük durumunun yeni sorunlara yol açacağı kaygısı duyuluyor.

Ulusal Meclis'te 260 üyeden 102'si Adalet Hareketi'ne yakın bağımsızlar oldu. Şerif'in partisi 76, Zerdari'nin partisi 54 sandalye kazandı. 8 sandalyenin sayımı devam ediyor. Tek başına iktidar için 169 sandalye gerekiyor ama hiçbir siyasi hareket bunu sağlayamıyor. Bağımsızlar 48 saat içinde bir partiye katılabilir ya da bağımsız kalmaya devam edebilir.

Eski Başbakan İmran Han, 2022 nisanında güvenoyu kaybedince görevi bırakmak zorunda kaldı. Devlet sırlarını açığa vurma ve Suudi Arabistan'dan gelen lüks saat gibi hediyeleri ucuza satma suçlarından 10 yıl ve 14 yıl olmak üzere toplam 24 yıl hapis cezasına mahkum edildi. İmran Han'ın eşi Buşra Bibi de aynı suçlardan 14 yıl hapis yedi. 71 yaşındaki İmran Han, seçimlere yakın verilen bu cezaların siyasi amaçlı olduğunu iddia ederken, halktan destek görmeye devam etti.

Pakistan'da seçim sürecinde İmran Han'ın partisinin adayları ve mitingleri engellenince, birçok isim bağımsız olarak seçime girdi. Pakistan ordusu, Navaz Şerif'i desteklerken, bombalı saldırılar nedeniyle seçim günü mobil iletişim hizmeti vermedi. 127 milyon seçmenin olduğu ülkede, sandığa katılım yüzde 47 oldu. Oy oranları geç açıklanınca, sayımda usulsüzlük yapıldığı iddiaları ortaya atıldı. İmran Han'ın bağımsızlarının çok oy alması da beklenmedik bir sonuçtu. Pakistan Genelkurmay Başkanı General Seyid Asım Munir, siyasi partilere halkın iradesine saygı duyup, siyasi olgunluk ve birlik içinde görevlerini yerine getirme çağrısı yaptı.

Seçimlerde 'en büyük parti biziz' diyen eski Başbakan Navaz Şerif, zaferini ilan etti. Hapiste olan İmran Han ise yapay zekâyla oluşturulmuş bir videoyla halka seslendi. Ağustos'tan beri hapiste bulunan İmran Han, mecliste çoğunluğu sağladıklarını iddia ederek, halkı kutlama yapmaya, şükür namazı kılmaya çağırdı.