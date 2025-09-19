Pakistan: Suudi Arabistan Anlaşmasının Ardından Diğer Ülkeler de Savunma Paktı İstiyor

Dışişleri Bakanı İshak Dar, Suudi Arabistan'la imzalanan savunma anlaşmasının ardından başka ülkelerin de benzer paktlar talep ettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 23:56
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 23:56
Muhammed İshak Dar: Bazı ülkeler benzer anlaşma talep ediyor

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Londra'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ile imzalanan savunma anlaşmasının ardından başka ülkelerin de benzer anlaşmalar yapmak istediğini söyledi.

Dar, "Henüz bir şey söylemek için erken ancak bazı ülkeler bu tür bir anlaşmaya girmek istiyor." dedi.

Dar, Suudi Arabistan ile imzalanan paktın "bir günde yapılmadığını, aylar süren çalışmaların sonucu" olduğuna işaret ederek, "Her iki tarafın da çok memnun olduğunu düşünüyorum. Açık konuşalım: Suudi Arabistan, yaptırımlar gibi zor zamanlarda bizim yanımızda durdu. Onların desteği çok anlamlı ve önemliydi." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 17 Eylül'de "Ortak Stratejik Savunma Anlaşması"ı imzalamıştı. Başkent Riyad'da imzalanan anlaşmanın, iki ülke arasında savunma işbirliğini geliştirmeyi ve herhangi bir saldırıya karşı ortak caydırıcılığı artırmayı hedeflediği belirtilmişti.

