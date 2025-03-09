Pakistan ve Afganistan Arasında Torkham Sınırında Geçici Ateşkes Anlaşması

Pakistan ve Afganistan, Torkham Sınır Kapısı'nda geçici ateşkes sağlandığını duyurdu. Yeni kontrol noktası inşası üzerine varılan uzlaşma önemli bir adım.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 21:36
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 21:36
Pakistan ve Afganistan Arasında Torkham Sınırında Geçici Ateşkes Anlaşması

Pakistan ve Afganistan Arasındaki Sınırda Geçici Ateşkes Anlaşması

Pakistan ve Afganistan’ın sınır güçleri, Torkham Sınır Kapısı'nda geçici ateşkes sağlandığına dair önemli bir anlaşmaya vardı. Bu karar, 21 Şubat'tan beri kapalı olan sınır kapısındaki çatışmaların ardından geldi.

Çatışmalar ve Toplantı Sonrası Uzlaşma

İsmi açıklanmayan bir Pakistanlı yetkili, yeni kontrol noktasının inşasıyla ilgili anlaşmazlık nedeniyle süregelen çatışmalara dair bilgi verdi. Her iki tarafın temsilcilerinin katıldığı toplantıda, yaşanan sorunların ele alındığı belirtildi. Yetkili, 12 Mart’ta yapılması planlanan bir sonraki görüşmeye kadar sınır kapısında geçici ateşkes sağlanması konusunda anlaşmaya varıldığının altını çizdi.

Güvenlik ve Ekonomik Etkiler

Ayrıca, sınırın her iki tarafında inşaat çalışmalarının durdurulması konusunda da mutabık kalındığı ifade edildi. Torkham Sınır Kapısı’nın kapalı kalması, her gün yaklaşık 3 milyon dolarlık ticaret kaybına neden olmakta. Kapı, özellikle denize kıyısı olmayan Afganistan için büyük bir ekonomik engel teşkil ediyor.

Tarihsel Kontrol Noktası ve Gerilimler

Torkham ve Spin Boldak sınır kapıları, Pakistan ve Afganistan arasındaki en yoğun geçiş noktaları olarak dikkat çekiyor. Ancak bu sınır bölgeleri, sık sık silahlı çatışmalara ve gerilimlere sahne oluyor. Son çatışma olayında, 3 Mart tarihinde Afganistan ile Pakistan sınır kuvvetleri arasında karşılıklı ateş açılmış ve bir kişi hayatını kaybetmişti.

Her iki ülke arasındaki 2 bin 670 kilometrelik sınır, toplamda 18 sınır geçişi içermektedir. Bu geçiş yerlerindeki gerginlik, iki ülkenin de güvenlik ve ekonomik durumunu olumsuz etkilemektedir.

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