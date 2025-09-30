Pakistan, Yerli Uzun Menzilli Güdümlü Füze Fatah-4'ü Başarıyla Test Etti

ISPR'den gelen açıklama

Pakistan ordusu, yerli üretim karadan karaya uzun menzilli güdümlü füzenin test atışının başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisinden (ISPR) yapılan açıklamada, Fatah-4 adlı yerli üretilen karadan karaya uzun menzilli güdümlü füzenin gelişmiş havacılık elektronik sistemi ve modern navigasyon sistemi ile donatıldığı kaydedildi.

Füzenin menzili ve yetenekleri

Açıklamada, yaklaşık 750 kilometre menzile sahip füzenin, yere yakın uçma özelliği sayesinde füze savunma sistemlerinden kaçabildiği ve hedefleri yüksek hassasiyetle vurabildiği ifade edildi. Test atışının başarılı olduğu vurgulandı.