Pal Jonson: Avrupa Savaş Zamanına Hazırlıklı Olmalı

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, Berlin'de Avrupa'nın barış zamanında savaş hazırlığı yapması ve savunma yatırımlarında standardizasyon çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 14:28
Berlin'de Konrad Adenauer Vakfı panelinde uyarı

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, Avrupa'nın barış zamanında savaş zamanına hazır olacak yeni bir zihniyet benimsemesi gerektiğini vurguladı.

Jonson, Almanya'nın başkenti Berlin'de Konrad Adenauer Vakfınca düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, "Barış zamanında savaş zamanına hazırlıklı olacak yeni bir Avrupa zihniyeti benimsemeliyiz." dedi.

Rusya'nın büyük çaplı silahlanmaya gittiğini ve askeri açıdan daha güçlü hale geldiğini ifade eden Jonson, Moskova'nın uzun menzilli silahlar ve elektronik savaş alanında büyük ilerlemeler kaydettiğini belirtti.

Jonson, NATO'daki gelişmelerin her üye için aynı yönde gitmediğine işaret ederek, "İttifak içinde savunma yatırımları konusunda çeşitlilikten bahsediyoruz. Bu iyi bir şey değil. Savunma yatırımlarında parçalanma görmek istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan, Almanya ile silahlanma konusundaki işbirliğinin güçlendirilmesini savunarak, "Hükümetler standardizasyonu teşvik etmeli ve uzun vadeli sözleşmelerle çalışmalı." diye konuştu.

