Palandöken'de Kayak Sezonu İçin Oteller Rezervasyonları Almaya Başladı

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Palandöken Kayak Merkezinde, aralık ayında açılması beklenen sezon için oteller rezervasyonları almaya başladı.

Merkezin öne çıkan özellikleri

Havalimanına 20 kilometre, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklıkta bulunan Palandöken, ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunuyor. Teknik altyapısı, uluslararası standartlardaki uzun pistleri ve kar kalitesiyle dikkat çeken merkezde, uzunlukları 1 ila 14 kilometre arasında değişen 55 pistte kayak yapılabiliyor.

Sezona hazırlıklar yoğun şekilde ilerliyor

Merkezdeki 9 otelde kış sezonu hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Otel müdürü Ömer Akça, AA muhabirine yaptığı açıklamada rezervasyonların başladığını ve ilginin yoğun olduğunu belirtti. Akça, 'Altyapı çalışmalarından dolayı biz misafirlerimize kayak garantisi veriyoruz. Dolayısıyla diğer kayak merkezlerinden bir adım öndeyiz.' dedi.

Akça, eylül ayının başından itibaren bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının başladığını aktardı: 'Kış aylarında güneydeki çalışan profesyonel arkadaşlar, orada iş olmadığı için buraya geliyor. O personelimizi de seçtik. Otel, tamir, bakım, boya, badana işleri başladı. Şu anda lift, pist, bakım, snow truck bakımları, yenilemelerin hepsi başladı.' Aralık ayının ilk haftasıyla birlikte kayak sezonunu başlatmayı ümit ettiklerini söyledi.

Ulaşım avantajı ve uçuş talepleri

Akça, Palandöken'e gelen kayaksever sayısının her yıl arttığını vurgulayarak ulaşım kolaylığının bu artışta önemli rol oynadığını belirtti: 'Palandöken'in havalimanına ulaşımı çok kısa. Dolayısıyla İstanbul'dan 1,5 saat yolculuğun ardından 10-15 dakika sonra otelinizdesiniz.' Ayrıca bu yıl uçak seferlerinin sayısının artmasını ve uçak tiplerinin büyümesini beklediklerini söyledi.

Kayak merkezindeki bir diğer otel müdürü Ali Güney ise Palandöken'in Türkiye'nin en iyi ve en uzun pistlerine sahip olduğunu kaydetti. Güney, kar depolama sistemleri ve suni karlama çalışmalarıyla aralık ayının ilk haftasında bazı pistlerin kayak için hazır hale getirilebileceğini, bu nedenle rezervasyonların başladığını ifade etti. Uçuş sayılarının artmasıyla daha fazla turistin Erzurum'a gelebileceğini sözlerine ekledi.