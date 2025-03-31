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Palandöken Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 120 Santimetreye Ulaştı

Palandöken Kayak Merkezi, 120 santimetre ile Türkiye'deki en yüksek kar kalınlığına sahip kayak merkezi oldu.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 10:57
Palandöken Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 120 Santimetreye Ulaştı

Palandöken Kayak Merkezi Rekor Kırdı

Türkiye'nin önde gelen kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 120 santimetre ile Palandöken'de ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kayak severler için ideal koşullar sunan bu merkez, kış sezonunda yoğun kar yağışının tadını çıkarmak isteyenleri bekliyor.

Kar Kalınlıkları ve Diğer Kayak Merkezleri

Palandöken'in ardından Ergan'da 115, Sarıkamış'ta 76, Konaklı'da 70, Nemrut'ta 55, Kartalkaya'da 41, Hakkari'de 22, Uludağ ve Yıldız'da 20, Zigana'da 17, Yalnızçam'da 12, Hesarek'te 11 ve Gevaş Abalı'da 6 santimetre kar kalınlığı oluştu.

Hava Durumu Bilgileri

Kayak merkezlerinde hava durumu ise şu şekildedir:

  • Palandöken: En düşük 14, en yüksek 31 °C (GSY)
  • Ergan: En düşük 37, en yüksek 31 °C (GSY)
  • Sarıkamış: En düşük 29, en yüksek 29 °C (GSY)
  • Konaklı: En düşük 15, en yüksek 15 °C (GSY)
  • Nemrut: En düşük 58, en yüksek 58 °C (GSY)
  • Kartalkaya: En düşük -16, en yüksek 16 °C (MSY)
  • Hakkari: En düşük -11, en yüksek 11 °C (KSY)
  • Uludağ: En düşük 27, en yüksek 27 °C (GSY)
  • Yıldız: En düşük 4, en yüksek 12 °C (MSY)
  • Zigana: En düşük 12, en yüksek 19 °C (GSY)
  • Yalnızçam: En düşük 2, en yüksek 11 °C (GSY)
  • Hesarek: En düşük 2, en yüksek 7 °C (KSY)
  • Gevaş: En düşük 3, en yüksek 10 °C (GSY)

(GSY: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, MSY: Mevzi Sağanak Yağışlı, KSY: Kuvvetli Sağanak Yağışlı)

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