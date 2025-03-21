Palandöken Kayak Merkezi'nde Yasaklı Bölgede Kayak Yapanlara Ceza

Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi'nde yasaklı bölgede kayak yapan 2 kişiye ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 15:14
Palandöken Kayak Merkezi'nde Yasaklı Bölgede Kayak Yapanlara Ceza

Erzurum'da, Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen dron destekli denetimlerde, çığ tehlikesi bulunan yasaklı bölgelerde kayak yapan iki kişi para cezasıyla karşılaştı.

Valilikten alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayak merkezinde vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Uygulanan denetimlerde, Valiliğin genel emri doğrultusunda belirlenen yasaklı alanlarda kayak yapan kişilere, gerekli cezalar kesildi. Jandarma, kayak sezonu boyunca Palandöken Kayak Merkezi’ndeki denetimlerini sürdürecek.

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