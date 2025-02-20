Palandöken Kayak Merkezinde Kar Kalınlığı 161 Santime Ulaştı

Palandöken'de Kar Rekoru
Kayak severler için heyecan verici bir haber geldi: Türkiye'deki kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, Palandöken'de 161 santimetre olarak kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan veriler, bu sene kış sporları tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sunacağının sinyallerini veriyor.
Diğer Kayak Merkezlerindeki Kar Durumu
Palandöken'i takip eden kayak merkezleri arasında Kartalkaya 137 santimetre, Nemrut 135 santimetre ve Çambaşı 128 santimetre kar kalınlığı ile öne çıkıyor. İşte diğer kayak merkezlerinde ölçülen kar kalınlıkları:
- Sarıkamış: 122 santimetre
- Palandöken 2: 121 santimetre
- Ergan ve Uludağ: 120 santimetre
- Erciyes: 94 santimetre
- Hesarek: 92 santimetre
- Zigana ve Hakkari: 90 santimetre
- Mersivan: 73 santimetre
- Davraz: 60 santimetre
- Kop ve Ilgaz: 56 santimetre
- Yedikuyular: 52 santimetre
- Yıldız Dağı: 50 santimetre
- Yıldıztepe: 49 santimetre
- Murat Dağı: 43 santimetre
- Akdağ: 39 santimetre
- Yalnızçam: 27 santimetre
- Gevaş Abalı: 16 santimetre
Kayak Merkezlerinde Hava Durumu
Kayak merkezlerindeki hava durumları da dikkat çekiyor. Öne çıkan veriler:
- Palandöken: -9 / -8
- Kartalkaya: -15 / -10
- Nemrut: -6 / -2
- Çambaşı: -11 / -10
- Sarıkamış: -11 / -9
- Uludağ: -9 / -5
- Erciyes: -14 / -10
- Yıldız Dağı: -8 / -7
(YKY: Yoğun kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, R: Rüzgarlı, S: Soğuk)