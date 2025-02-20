Palandöken Kayak Merkezinde Kar Kalınlığı 161 Santime Ulaştı

Palandöken'de Kar Rekoru

Kayak severler için heyecan verici bir haber geldi: Türkiye'deki kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, Palandöken'de 161 santimetre olarak kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan veriler, bu sene kış sporları tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sunacağının sinyallerini veriyor.

Diğer Kayak Merkezlerindeki Kar Durumu

Palandöken'i takip eden kayak merkezleri arasında Kartalkaya 137 santimetre, Nemrut 135 santimetre ve Çambaşı 128 santimetre kar kalınlığı ile öne çıkıyor. İşte diğer kayak merkezlerinde ölçülen kar kalınlıkları:

Sarıkamış: 122 santimetre

Palandöken 2: 121 santimetre

Ergan ve Uludağ: 120 santimetre

Erciyes: 94 santimetre

Hesarek: 92 santimetre

Zigana ve Hakkari: 90 santimetre

Mersivan: 73 santimetre

Davraz: 60 santimetre

Kop ve Ilgaz: 56 santimetre

Yedikuyular: 52 santimetre

Yıldız Dağı: 50 santimetre

Yıldıztepe: 49 santimetre

Murat Dağı: 43 santimetre

Akdağ: 39 santimetre

Yalnızçam: 27 santimetre

Gevaş Abalı: 16 santimetre

Kayak Merkezlerinde Hava Durumu

Kayak merkezlerindeki hava durumları da dikkat çekiyor. Öne çıkan veriler:

Palandöken: -9 / -8

Kartalkaya: -15 / -10

Nemrut: -6 / -2

Çambaşı: -11 / -10

Sarıkamış: -11 / -9

Uludağ: -9 / -5

Erciyes: -14 / -10

Yıldız Dağı: -8 / -7

(YKY: Yoğun kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, R: Rüzgarlı, S: Soğuk)