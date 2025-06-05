DOLAR
39,34 -0,39%
EURO
44,93 0,18%
ALTIN
4.295,21 -1,12%
BITCOIN
4.123.051,5 -0,18%

Paloma Faith: Gazze'deki Zulme Ortaklıktan Utanıyorum

Ünlü şarkıcı Paloma Faith, İngiltere'nin Gazze'deki zulme ortaklığını utanç verici buluyor ve silah satışlarının durdurulmasını talep ediyor.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 12:02
Paloma Faith: Gazze'deki Zulme Ortaklıktan Utanıyorum

Paloma Faith'ten Sert Çıkış

Ünlü İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve aktris Paloma Faith, İngiltere'nin Gazze'de yaşanan zulme ortaklık etmesini eleştirerek, bu durumdan duyduğu utancı ifade etti. Faith, İngiliz hükümetinin İsrail ile sürdürdüğü silah satışlarının durdurulması gerektiğini savundu.

Büyük Protesto Eylemi

İngiltere'nin başkenti Londra’da gerçekleştirilen protesto gösterisinde, binlerce insanın, elllerinde tuttukları metrelerce uzunluktaki kırmızı örtülerle parlamentonun etrafında oluşturduğu insan zinciri dikkat çekti. Simbolik olarak oluşturulan bu “kırmızı duvar”, Gazze'deki akan kanı durdurma çağrısını temsil etti.

Faith'ten Duygusal Açıklamalar

Faith, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu protestoya çocuklarımla birlikte geldim çünkü onların, İsrail hükümetinin saldırıları sonucu hayatını kaybeden masum insanların hikayelerini öğrenmelerinin önemli olduğunu düşündüm." dedi.

Kahredici Görüntüler ve Utanç

Gazze'den gelen dramatik görüntüler üzerine konuşan Faith, "(Görüntüler) Çok kahredici ve benim en büyük korkum, bunların normalleşmeye başlaması fakat bu normal değil. Bu zulümlerin önlenmesi gerekiyor ve bu konuda İngiltere hükümetinin suç ortaklığı benim için utanç verici." ifadelerini kullandı.

Dünyaya Çağrı

Faith, dünyaya seslenerek, "Eğer sayıca üstünlük güvenliği sağlıyorsa, hepimizin bir araya gelmesi gerekiyor. İnsanların istismara uğramasına karşı sesini yükseltmek, artık normal olmalıdır. Masum insanlar kayboluyor; sadece hayatlarını yaşamaya çalışan çocuklar ve aileler." şeklinde konuştu.

Silah Satışları ve Eleştiriler

İngiltere, İsrail'e sağladığı 350 silah satış izin lisansından yalnızca 30'unu askıya almışken, insan hakları örgütleri bu kısmi silah ambargosunu "yetersiz" ve "geç alınmış" olarak nitelendiriyor. Eleştirmenler, İngiltere'nin İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarına ortak olduğunu belirtiyor ve uluslararası insancıl hukuku ihlaliyle suçluyor.

Ünlü İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve aktris Paloma Faith, İngiltere'nin Gazze'de soykırım...

Ünlü İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve aktris Paloma Faith, İngiltere'nin Gazze'de soykırım gerçekleştiren İsrail'e silah satışını sürdürmesine tepki göstererek, İngiliz hükümetinin Gazze'deki suç ortaklığından utanç duyduğunu söyledi.

İLGİLİ HABERLER

81 İlde Çalışanları Etkileyecek Düzenleme: Nakit Ödeme Dönemi Sona Eriyor

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

Marmara'da 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri!

Kadın Şoför İstihdamına Yüzde 95 İndirimli Seyahat Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti
2
Cansuyu Derneği, Arakan Mültecilerine Kurban Bayramı Hazırlığı Yapıyor
3
Afyonkarahisar Valiliği İddiaları Yalanladı: 'Ornaş Kaya Yerleşimleri'nde Dinamit Kullanılmadı'
4
Şehit Aileleri, Kurban Bayramı Arifesinde Edirnekapı Mezarlığı'nı Ziyaret Etti
5
Yerli Sinema 'Bilge 3071': Yapay Zeka ve Milli Teknolojilerin Buluşması
6
AŞTİ'de Kurban Bayramı Yoğunluğu Sürüyor
7
TDV, Malavi'de Kurban Eti Dağıtımına Başladı

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Doğu Anadolu'da Şehirler İtibarıyla Liste

2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri

Marmara'da 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri!

Şanlıurfa'da Bayram Müjdesi: 6-9 Haziran Arasında Ücretsiz Ulaşım

81 İlde Çalışanları Etkileyecek Düzenleme: Nakit Ödeme Dönemi Sona Eriyor

Kadın Şoför İstihdamına Yüzde 95 İndirimli Seyahat Müjdesi

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Kurban Bayramı'nda Bolu, Düzce ve Ankara'da Ağır Araçlara Geçiş Yasağı