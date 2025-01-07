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Pamukkale'de Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Bekir Bilgiç, yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 17:39
Pamukkale'de Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gerçekleşen üzücü bir olay, yerel halkı derinden sarstı. 62 yaşındaki Bekir Bilgiç, 20 AKS 427 plakalı traktörüyle Akköy Mahallesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.

Olayın bildirilmesi üzerine, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, Bilgiç'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Bekir Bilgiç'in cesedi, yapılacak otopsi işlemleri için Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığına götürüldü. Bu trajik olay, tarım sektöründe çalışanların güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıdı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza yerine...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza yerine...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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