Panama, ABD'nin Kanal Açıklamasını Reddetti

Panama, ABD Dışişleri Bakanlığının "hükümet gemilerinin artık Panama Kanalı'ndan herhangi bir ücret ödemeden geçebileceği" yönündeki açıklamasını yalanladı.

Panama Kanalı İdaresi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasına yanıt vererek, "Kanal'dan geçiş ve diğer ücretleri belirleme yetkisine sahip olan Panama Kanalı İdaresi, ücretlerle ilgili herhangi bir ayarlama yapmadığını" belirtti. Ayrıca, ABD ile diyaloğa hazır olduklarını vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise, Panama hükümetinin, ABD gemilerinin Kanal'dan geçişi için artık ücret almamayı kabul ettiğini duyurmuştu. Bakanlık, bu durumun ABD hükümetine yılda milyonlarca dolar tasarruf sağlayacağını ifade etti.

ABD'nin Panama Kanalı Politikası

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 3 Şubat'ta Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino ile görüşmüştü. Görüşmeyi değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, Panama Kanalı'nın Çin'e verilmediğini, ancak kontrol altında olduğuna dikkat çekmişti. Trump, "Anlaşmayı ihlal ettiler. Panama Kanalı'nı ya geri alacağız ya da çok güçlü bir şey olacak." şeklinde konuşmuştu. Mulino ise kanalın Panama tarafından işletilmeye devam edeceğini vurgulayarak, bu konunun müzakere edilmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Panama Kanalı Hakkında

Panama, Kosta Rika ile Kolombiya arasında yer alan Orta Amerika ülkesi olup, yaklaşık 77 kilometre uzunluğunda olan Panama Kanalı, kilitli havuz sistemi ile çalışmaktadır. Küresel deniz ticaretinin yaklaşık %5'ini kapsayan bu stratejik kanal, hükümetten bağımsız bir Panama kurumu tarafından işletilmektedir. Yıllık 2,5 milyar dolar gelir sağlayan Panama Kanalı, jeopolitik konumu nedeniyle büyük önem taşımaktadır.