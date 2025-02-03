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Panama Devlet Başkanı Mulino: "Panama Kanalı'nın Egemenliği Tartışmaya Kapalı"

Panama Devlet Başkanı Mulino, ABD Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde Panama Kanalı'nın egemenliğinin tartışılmayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 06:49
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 06:49
Panama Devlet Başkanı Mulino: "Panama Kanalı'nın Egemenliği Tartışmaya Kapalı"

Panama Kanalı'nın Egemenliği Tartışmasız

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği görüşmede Panama Kanalı'nın egemenliğinin tartışma konusu olmadığını bildirdi. Ulusal basında yer alan haberlere göre, Mulino, başkent Panama City'de Rubio ile yaptığı toplantıda, kanalın Panama tarafından işletilmeye devam edeceğini ve bu konuda herhangi bir müzakerenin söz konusu olmadığını ifade etti.

Egemenlik ve İmplak

Mulino, "Panama Kanalı'nın egemenliği tartışmaya kapalı" şeklinde konuşarak, Panama'nın 2017 yılında Çin ile imzaladığı İpek Yolu Girişimi kapsamındaki mutabakat anlaşmasını yenilemeyeceğini de Rubio'ya iletti.

Göçmen Sorununa Çözüm Arayışı

Görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, Mulino, Venezuela, Kolombiya ve Ekvador gibi ülkelerden gelen göçmenlerin dönüş işlemlerinin Darien eyaletine bağlı Meteti kasabasında çözülmesi için ABD'ye teklif sunduğunu açıkladı. Mulino, masrafların tamamen ABD tarafından karşılanması gerektiğini vurgulayarak, bu durumun Panama için uygun bir çözüm olduğunu belirtti.

"Dürüst olmak gerekirse bu bizim için gayet uygun bir çözüm. ABD tüm masrafları karşılayarak süreci sorunsuz bir şekilde yönetebilir. Panama bu işe 1 dolar bile yatırmayacak," diyen Mulino, göçmen krizi ile ilgili önerilerini de detaylandırdı.

Görüşmede Azınlık Hakları Ele Alındı

Mulino ile Rubio'nun görüşmesinde, düzensiz göçle mücadele, uyuşturucu kaçakçılığı ve Panama Kanalı'na yönelik ABD'nin talepleri gibi önemli konular da ele alındı. Özellikle, ABD'nin Panama'yı, farklı ülkelerden gelen düzensiz göçmenlerin sınır dışı etme sürecinde bir merkez olarak kullanmasını öngören göçmenlik anlaşmasının uzatılmasını teklif etti.

Panama makamlarına göre, 2024 yılında yaklaşık 300 bin düzensiz göçmen Darien Boşluğu'nu kullanarak ABD'ye ulaşmayı hedefliyor. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump da konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamalarda, "Panama Kanalı'nı ya geri alacağız ya da çok güçlü bir şey olacak," şeklinde ifadeler kullandı.

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