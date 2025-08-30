DOLAR
Panamalı Gelin Van'da Yöresel Törenle Harun Altair ile Dünya Evine Girdi

Panamalı Zuleimy Powell Quintero, Vanlı Harun Altair ile Van'ın Zernek Mahallesi'nde yöresel geleneklere göre evlendi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 13:23
Panamalı Zuleimy Powell Quintero ile Vanlı Harun Altair, Van'ın Gürpınar ilçesi Zernek Mahallesi'nde gerçekleştirilen yöresel törenle dünya evine girdi.

Tanışma ve evlenme kararı

Geçen yıl dil eğitimi için İngiltere'nin Liverpool kentine giden kayak antrenörü Harun Altair, dil okulunda Quintero ile tanıştı. Bir süre arkadaş olarak vakit geçiren çift, daha sonra evlenme kararı aldı. Ailelerini ikna eden çift, Panama'da nikah kıydı ve ardından tören için Van'a döndü.

Harun Altair şunları söyledi: "Kısa sürede birbirimizden emin olduk. Sonra ben Panama'ya gittim. Orada 25 gün kaldım. Ailesiyle tanıştım, zaman geçirdim. Sonra düğün için Van'a geldik. Van Gölü'ne hayran kaldı. Van Gölü'nü okyanusa benzetti. Köyümü gezdirdim, buraları çok sevdi. Kısa sürede yaşantımıza ayak uydurdu."

Yöresel düğün töreni

Tören kıl çadırı'nın kurulduğu alanda yapıldı. Gelin ve damat, yöresel kıyafetlerle halay çekerek kutlama yaptı. Düğüne katılan arkadaşlar ise meşale yakarak çifte eşlik etti.

Zuleimy Powell Quintero duygularını şöyle anlattı: "Harun ile İngilizce kursunda tanıştık. Orada kocamın Harun olacağına inandım. Ülkeler arasındaki mesafe biraz beni tedirgin etti ama onu da kısa sürede hallettik. İlk geldiğimde kahvaltıyı çok beğendim. Bundan sonraki hayatımızı Van'da yaşamayı planlıyoruz."

Gülizar Altair ise, "Kader onları İngiltere'de birleştirdi. Çok sevindik, çok mutluyuz. Gelinimizi çok sevdik, ailesiyle tanıştık." dedi.

