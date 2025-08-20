Papa 14. Leo'dan Orta Doğu ve Ukrayna için ateşkes çağrısı

22 Ağustos barış için dua ve oruç günü ilan edildi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Orta Doğu ve Ukrayna'da ateşkes çağrısında bulundu. Papa, çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumunda bu çağrıyı yineledi.

Değerlendirmesinde Orta Doğu'daki durum ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na dikkat çeken Papa, 22 Ağustos'un barış, adalet ve silahlı çatışmalarda acı çekenler için dua ve oruç günü olacağını belirtti.

Papa, Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkes ve barış için diyalog kurulması çağrısında bulundu.

Daha önce de Papa 14. Leo, İsrail saldırısı altındaki Gazze'de uluslararası insancıl hukuk kurallarına uyulması ve ateşkes yapılması çağrısında bulunmuştu.