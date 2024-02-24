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Papa Franciscus Gribe Yakalandı: Görüşmeler İptal Edildi

Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, grip nedeniyle rahatsızlandı. Vatikan'dan yapılan açıklamada, Papa'nın bugün gerçekleştirmesi planlanan görüşmelerinin tedbir amaçlı iptal edildiği belirtildi. Bu durum, Papa'nın 2023 yılında da çeşitli sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından yaşandı.

Yayın Tarihi: 24.02.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 16:10
Papa Franciscus Gribe Yakalandı: Görüşmeler İptal Edildi

Papa Franciscus’un Sağlık Durumu Nedeniyle Görüşmeleri Ertelendi

Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, grip virüsüne yakalandı. Vatikan tarafından yapılan açıklamada, Papa’nın bugün gerçekleştirmesi planlanan görüşmelerinin ertelendiği belirtildi.

Papa Franciscus, 87 yaşında olmasına rağmen aktif bir hayat sürdürüyor. Ancak 2023 yılında birkaç kez sağlık sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Papa, mart ayında solunum yolu enfeksiyonu, haziran ayında ise kalın bağırsak ameliyatı sonrası gelişen fıtık nedeniyle iki kez Gemelli Hastanesine kaldırıldı ve tedavi gördü. Kasım ayında da grip olan Papa, bu nedenle Dubai’de düzenlenen BM İklim Zirvesi’ne katılamadı. papa

Papa’nın son sağlık durumu hakkında daha fazla bilgi verilmedi. Ancak Vatikan, Papa’nın hafif bir grip geçirdiğini ve tedbir amaçlı görüşmelerini ertelediğini duyurdu.

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