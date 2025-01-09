Papa Franciscus'tan Gazze'deki İnsani Duruma Dikkat Çekti

Papa Franciscus, Gazze'de insani durumu 'çok ciddi ve rezil' olarak nitelendirerek ateşkes çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 17:50
Papa Franciscus'tan Gazze'deki İnsani Duruma Dikkat Çekti

Papa Franciscus'tan Gazze'de Acil Yardım Çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze'de yaşanan "çok ciddi ve rezil bir insani durum" üzerinde durarak ateşkes çağrısını yineledi. İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Papa, diplomatlarla gerçekleştirdiği görüşmede bu duruma dikkat çekti.

Filistin Halkına Yardım Çağrısı

Papa, yaptığı açıklamada, "Filistin halkına gerekli tüm yardımların ulaştırılması çağrısında bulunuyorum," ifadesini kullanarak bölgedeki insani kriz için derhal harekete geçilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Barış için Diyalog Arayışı

Ayrıca, Gazze'deki tarafların diyalog ve karşılıklı güven ortamını yeniden inşa etmesini isteyen Papa, "Böylece gelecek nesiller yan yana, barış ve güvenlik içinde yaşayabilir" diyerek Kudüs'ün, "Hıristiyanların, Yahudilerin ve Müslümanların uyum ve saygı içinde bir arada yaşadığı bir buluşma şehri" olabileceğini belirtti.

Dünya Savaşı Tehdidi

Son olarak, yeni bir dünya savaşı tehdidinin giderek arttığını ifade eden Papa, diplomasi ve diyalog çağrısı yaparak uluslararası toplumu bu kritik durumda harekete geçmeye davet etti.

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