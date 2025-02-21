Papa Franciscus'un Sağlık Durumu: Hayati Tehlikesi Yok

Papa Franciscus'un Sağlık Durumu Gelişiyor

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un sağlık durumu hakkında güncel bilgiler alındı. Doktorları, Papa'nın hayati tehlikesinin bulunmadığını ancak tamamen tehlikeyi atlatmadığını belirtti.

Hastane Raporu

88 yaşındaki Papa, 14 Şubat'tan bu yana Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi görmektedir. Şiddetli bronşit nedeniyle hastaneye kaldırılan Papa'ya polimikrobik enfeksiyon ve çift taraflı zatürre teşhisi konmuştu. Hastanedeki basın toplantısında doktorlar Profesör Sergio Alfieri ve Luigi Carbone, Papa'nın sağlık durumu hakkında detaylar paylaştı.

Doktorların Açıklamaları

Doktor Alfieri, Papa'nın geçen haftaya göre çok daha iyi olduğunu ifade ederek, "Papa tamamen tehlikeyi atlatmış değil ama şu an için hayati tehlikesi yok. Bugün şapele gidip dua etti." dedi. Ayrıca, Papa'nın moralinin iyi olduğunu, espriler yaptığını aktardı.

Nefes Darlığı ve Tedavi Süreci

Alfieri, Papa'nın bazen nefes darlığı çektiğini belirterek, "Papa kronik bir hastalığa sahip, bunu biliyor. 'Durumun ciddi olduğunun farkındayım' dedi." şeklinde konuştu. Ancak, Papa'nın solunum desteği sağlayan herhangi bir cihaza bağlı olmadığı belirtildi. Gerekli durumlarda burnundan oksijen alıyor, fakat kendi başına nefes alabiliyor.

Gelecek Planları

Papa'nın hastanede kalma süresi hakkında kesin bir bilgi verilemiyor; ancak doktorlar, en az bir hafta daha hastanede kalacağını düşündüklerini belirtti. Alfieri, "Papa'nın akciğer enfeksiyonu var ve esas tehlikenin sepsise yakalanması olduğunu" ifade ederek durumu dikkatle izlediklerini ekledi.

Papa Franciscus'un Sağlık Tarihçesi

Papa Franciscus, 2013'ten bu yana katoliklerin ruhani lideridir ve bu süreçte sağlık sorunları yaşamıştır. 2021'de kalın bağırsak ameliyatı geçirmiş, 2023'te ise nefes darlığı ve karın duvarında protez yerleştirilmesi için iki kez hastaneye yatmıştır. Son yıllarda yaşadığı diz ağrıları nedeniyle tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldığı biliniyor.

Gelecek Etkinlikler

Son olarak, 9 ve 12 Şubat'ta halka açık etkinliklerde bulunmasına rağmen, bronşit nedeniyle konuşmakta güçlük çekmiş ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumasını istemişti. 14 Şubat'ta hastaneye kaldırılan Papa'nın sağlık durumu hakkında Vatikan, 18 Şubat'ta zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık olduğunu açıklamıştı. 19 Şubat'ta ise Papa'nın oksijen desteği almadığını ve kendi kendine nefes alabildiğini vurguladı. Bu hafta sonu için planlanan etkinlikleri de iptal edilmiştir.