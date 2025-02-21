Papa Franciscus'un Sağlık Durumu: Hayati Tehlikesi Yok

Doktorlar, Papa Franciscus'un sağlık durumunun iyiye gittiğini ancak tamamen tehlikeyi atlatmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 22:41
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 22:41
Papa Franciscus'un Sağlık Durumu: Hayati Tehlikesi Yok

Papa Franciscus'un Sağlık Durumu Gelişiyor

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un sağlık durumu hakkında güncel bilgiler alındı. Doktorları, Papa'nın hayati tehlikesinin bulunmadığını ancak tamamen tehlikeyi atlatmadığını belirtti.

Hastane Raporu

88 yaşındaki Papa, 14 Şubat'tan bu yana Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi görmektedir. Şiddetli bronşit nedeniyle hastaneye kaldırılan Papa'ya polimikrobik enfeksiyon ve çift taraflı zatürre teşhisi konmuştu. Hastanedeki basın toplantısında doktorlar Profesör Sergio Alfieri ve Luigi Carbone, Papa'nın sağlık durumu hakkında detaylar paylaştı.

Doktorların Açıklamaları

Doktor Alfieri, Papa'nın geçen haftaya göre çok daha iyi olduğunu ifade ederek, "Papa tamamen tehlikeyi atlatmış değil ama şu an için hayati tehlikesi yok. Bugün şapele gidip dua etti." dedi. Ayrıca, Papa'nın moralinin iyi olduğunu, espriler yaptığını aktardı.

Nefes Darlığı ve Tedavi Süreci

Alfieri, Papa'nın bazen nefes darlığı çektiğini belirterek, "Papa kronik bir hastalığa sahip, bunu biliyor. 'Durumun ciddi olduğunun farkındayım' dedi." şeklinde konuştu. Ancak, Papa'nın solunum desteği sağlayan herhangi bir cihaza bağlı olmadığı belirtildi. Gerekli durumlarda burnundan oksijen alıyor, fakat kendi başına nefes alabiliyor.

Gelecek Planları

Papa'nın hastanede kalma süresi hakkında kesin bir bilgi verilemiyor; ancak doktorlar, en az bir hafta daha hastanede kalacağını düşündüklerini belirtti. Alfieri, "Papa'nın akciğer enfeksiyonu var ve esas tehlikenin sepsise yakalanması olduğunu" ifade ederek durumu dikkatle izlediklerini ekledi.

Papa Franciscus'un Sağlık Tarihçesi

Papa Franciscus, 2013'ten bu yana katoliklerin ruhani lideridir ve bu süreçte sağlık sorunları yaşamıştır. 2021'de kalın bağırsak ameliyatı geçirmiş, 2023'te ise nefes darlığı ve karın duvarında protez yerleştirilmesi için iki kez hastaneye yatmıştır. Son yıllarda yaşadığı diz ağrıları nedeniyle tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldığı biliniyor.

Gelecek Etkinlikler

Son olarak, 9 ve 12 Şubat'ta halka açık etkinliklerde bulunmasına rağmen, bronşit nedeniyle konuşmakta güçlük çekmiş ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumasını istemişti. 14 Şubat'ta hastaneye kaldırılan Papa'nın sağlık durumu hakkında Vatikan, 18 Şubat'ta zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık olduğunu açıklamıştı. 19 Şubat'ta ise Papa'nın oksijen desteği almadığını ve kendi kendine nefes alabildiğini vurguladı. Bu hafta sonu için planlanan etkinlikleri de iptal edilmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Bağ Evinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
2
Siirt'te Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
3
Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Bin Hap ve 1,5 Kilogram Kokain Ele Geçirildi
4
Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Tropik Hayvanlara Isı Koruması
5
Diyanet İşleri Başkanlığı Arnavutça Kur'an-ı Kerim Mealini Tanıttı
6
Üsküdar'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!