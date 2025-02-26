Papa Franciscus'un Sağlık Durumunda Hafif İyileşme Belirtileri

Vatikan'dan Papa Franciscus'un Sağlık Durumuna Dair Yenilikler

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un tıbbi durumunun son 24 saatte hafif iyileşme gösterdiği bildirildi. Vatikan, 88 yaşındaki Papa'nın ay başında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 13 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi altında olduğunu duyurdu. Burada Papa'ya çift taraflı zatürre teşhisi konulmuştu.

Sağlık Durumunun Gelişmeleri

Vatikan tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Papa'nın klinik durumunda son 24 saatte hafif bir iyileşme kaydedildi. Son günlerde yaşadığı hafif böbrek yetmezliği düzeldi. Dün akşam yapılan göğüs tomografisi, akciğer iltihabının normal seyirde ilerlediğini gösterdi. Ayrıca, bugün yapılan kan ve hematolojik testler, dünkü iyileşmeyi doğruladı" denildi.

Papa'nın yüksek akımlı oksijen tedavisine devam edildiği belirtilirken, Papa'nın bugün astım benzeri bir solunum krizi yaşamadığı ve solunum fizyoterapisinin sürdüğü ifade edildi. Ancak, doktorların hastalığın seyriyle ilgili değerlendirme yapma hususunda temkinli yaklaştığı kaydedildi.

Hastanede Geçirilen Günler

Vatikan'dan gelen önceki açıklamalara göre, Papa Franciscus, 14 Şubat'tan bu yana hastanede tedavi görüyor. 9 ve 12 Şubat tarihlerinde halka açık etkinliklerde bronşit geçirdiğini belirten Papa, nefes almakta güçlük çektiğini dile getirdi. 14 Şubat'ta hastaneye yatırılan liderin solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti.

Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık bir tablo çizdiğini açıklamıştı. 21 Şubat'ta yapılan açıklamalarda ise Papa'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. 22 Şubat’ta astım krizi geçiren Papa'nın durumu "kritik" olarak tanımlandı. 23 Şubat'ta ise "Papa'nın solunumla ilgili başka bir kriz yaşamadığı ve hafif bir böbrek yetmezliği başlangıcının gözlemlendiği" bildirildi.

Papa'nın Geçirdiği Ameliyatlar ve Sağlık Sorunları

Sağlık sorunları son yıllarda artan Papa Franciscus, 2013 yılından bu yana Katoliklerin ruhani lideridir. İlk kez 2021'de Gemelli Hastanesi'nde kalın bağırsak ameliyatı geçiren Papa, son yıllarda dizindeki ağrılar nedeniyle tekerlekli sandalye kullanmaya başlamıştır. 2023'te ise nefes darlığı ve karın duvarına protez yerleştirilmesi gibi operasyonlar geçirmiştir.