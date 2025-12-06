Papa'nın İznik ziyareti turizmi canlandırdı

TÜRSAB Başkanı Engin Balta, Papa’nın İznik ziyareti sonrası ilçede turist hareketliliği beklediğini, ilk üç ayda ziyaretçi akınının başlayacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 10:39
TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Engin Balta, Papa'nın İznik ziyareti sonrası ilçede beklenen turizm hareketliliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Balta, ziyaretin hem ulusal hem de uluslararası basında geniş yankı bulduğunu ve İznik turizmine ciddi bir ivme kazandıracağını belirtti.

Balta'nın değerlendirmesi

TÜRSAB Güney Marmara BTK Başkanı Engin Balta; " Papa’nın İznik ziyareti sadece ülke içinde değil dünya basınında çok büyük yer aldı. Ben bir İznik’li olarak ve TÜRSAB Güney Marmara Bölge Başkanı olarak İznik’e dünyanın her yerinden çok sayıda turist gelmesini bekliyorum. Özellikle görüştüğümüz yurt dışındaki tur firmaları İznik turu paketlerini hazırlamışlar ve satışa sunmuşlar bunun yanı sıra bir çok acente bizimle iletişime geçti. "İznik’te nerede yemek yiyebiliriz, nerede konaklayabiliriz ve hangi firmalarla çalışabiliriz" diye sordular. Bizler de referans olarak bilgilendirmemizi yaptık. Önümüzdeki ilk üç aylık sürede İznik’te turistleri görmeye başlayacağız ve bir yıllık sürede İznik sokaklarında,caddelerinde ve İznik sahilinde hatta tarım bölgelerinde örneğin zeytin bahçelerinde turistleri görebiliriz. Ekonomik anlamda İznik halkına ve esnafına büyük şekilde katkısı olacaktır. " ifadelerini kullandı.

Papa’nın tarihi ziyaretiyle uluslararası dikkat çeken İznik, 2026 yılında turizmde en hareketli dönemlerinden birine hazırlanıyor.

