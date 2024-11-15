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Papua Yeni Gine'de 6,6 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Papua Yeni Gine'de 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, can ve mal kaybı bildirilmedi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 09:13
Papua Yeni Gine'de 6,6 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Papua Yeni Gine'de Şiddetli Deprem

Okyanusya'nın önemli ülkelerinden biri olan Papua Yeni Gine'de, 6,6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin, ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Yeni Britanya Adası'ndaki Kokopo şehrinin açıklarında meydana geldiği bildirildi.

Deprem Detayları

Depremin derinliği yaklaşık 51 kilometre olarak kaydedildi. Yetkililer, deprem sonrasında herhangi bir tsunami uyarısı yapılmadığını açıkladı. İlk belirlemelere göre, can veya mal kaybı bildirilmedi.

Papua Yeni Gine, dünya genelinde birçok depremin ve volkanik aktivitenin yaşandığı Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor. Bu durum, ülkede sıkça sismik hareketlerin görülmesine neden olmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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