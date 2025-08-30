Paris'te Gazze'deki soykırıma karşı protesto

9. bölge Şehitler Sokağı'nda toplanma

Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırıma karşı gösteri düzenlendi. Filistin destekçileri, Paris'in 9. bölgesindeki Şehitler Sokağı'nda toplandı.

Göstericiler Filistin bayrakları taşıdı; 'Filistin'de barış' ve 'Soykırımı durdurun, sessizlik öldürür' yazılı afişler açtı. Sloganlar arasında 'Hepimiz Gazze'nin gazetecileriyiz' ve 'İsrail katil, Macron (Fransa Cumhurbaşkanı) suç ortağı' yer aldı.

Katılımcılar, Tel Aviv hükümetinin Gazze'deki soykırıma son vermesini talep etti ve İsrail ordusunun bölgede Filistinli gazetecileri öldürmesine tepki gösterdi. İnsani yardımın bölgeye ulaşabilmesi için Gazze'nin giriş kapılarının açılmasını isteyen eylemciler, kıtlıkla mücadele eden Gazzelileri temsilen omuzlarında un çuvalları ve ellerinde boş tencereler taşıdı.

Gösteriye, yaşamını yitiren Gazzelileri temsil eden kefen ve maketler getirildi. Organizatörler, Paris Emniyet Müdürlüğü'nün talimatıyla kefen ve maketleri kaldırmak zorunda kaldıklarını, bu işlemin tamamlanmasının ardından yürüyüşün başlayabildiğini duyurdu.

Görgü tanıkları ve eylemcilerin açıklamaları

Soyadını vermek istemeyen Hanane, AA muhabirine Gazze'de görev yapan Filistinli gazetecilere destek için gösteriye katıldığını söyledi. Hanane, Gazze'de Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif ile birlikte dört gazetecinin daha öldürülmesinin kendisini derinden etkilediğini belirterek, Şifa Hastanesi çevresindeki çadıra düzenlenen saldırıyla bu gazetecilerin hayatını kaybettiğini vurguladı.

Hanane, Gazze'deki kıtlığın bilinçli olarak organize edildiğini iddia ederek, 'Bu sona ermeli. Bunlar savaş suçları. Tüm uluslararası kurumlar buna tepki gösteriyor. Kıtlık, asla savaş suçu olarak kullanılmamalı.' dedi.

Magali ise Ekim 2023'ten bu yana Gazze için sokaklarda olduğunu söyleyerek, 'Gazze'de yaşananlar kabul edilemez.' ifadesini kullandı. Magali, İsrail'in bir halkın tamamını yok etmeye çalıştığını, Gazzelilerin kendi meşru topraklarında bulunduğunu belirtti ve 1947'den bu yana Filistin halkının zulme uğradığını kaydetti.

Magali ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine rağmen farklı ülkelerin hava sahasından 'özgürce' geçebilmesine tepki gösterdi.