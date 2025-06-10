Paris'te Madleen Gönüllülerinin Serbest Bırakılması İçin Gösteri Düzenlendi

Paris'te Madleen Gönüllülerine Destek Gösterisi

Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası kara sularında alıkoyduğu Madleen gemisindeki gönüllülerin serbest bırakılması için bir gösteri düzenlendi.

Gösteri Detayları

Göstericiler, Cumhuriyet Meydanı'nda yerel saatle 18.00'den itibaren toplanarak, İsrail'in Madleen gemisindeki gönüllüleri alıkoymasına karşı tepkilerini dile getirdiler. Filistin bayrakları ve kefiyelerle katılan eylemciler, Tel Aviv hükümetinden Rima Hassan gibi görevdeki aktivistlerin derhal serbest bırakılmasını talep ettiler.

Sloganlar ve Temsiller

Gösteriye Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekilleri de katılarak "Özgür Filistin", "Gazze'nin çocuklarıyız, Filistin'in çocuklarıyız" ve "Rima, Paris seninle" sloganları attı. Bir eylemci, barış sembolü olarak zeytin dalı taşırken, başka bir gösterici "AB, İsrail'e yaptırım uygulaman için kaç çocuk canı gerekli?" yazılı dövizle dikkat çekti.

İnsani Yardım Talebi

Gösteride, Gazze'ye yönelik insani yardımın önündeki engellerin kaldırılması ve bölgede ateşkes sağlanması yönünde talepler yükseldi. İsrail, alıkoyduğu Madleen gemisindeki 12 insan hakları aktivistinden 4'ünü sınır dışı edeceğini duyurdu, 8 aktivist ise mahkemeye çıkarılacak.

Madleen Gemisi ve İsyan

Özgürlük Filosu Koalisyonu tarafından Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla düzenlenen bu misyonda, 18 metrelik gemi 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentinden yola çıkmıştı. Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl bir tutum sergileyeceklerini duyurmuşlardı. Ancak, İsrail ordusu, dün gemiye müdahale ederek eylemcileri alıkoydu.

Geminin Yolcuları

Gemide, Avrupa Parlamentosu Fransız üyesi Rima Hassan, Almanya vatandaşı Yasemin Acar, Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi gibi isimlerin yanı sıra, ünlü iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad da bulunuyordu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda, İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası kara sularında alıkoyduğu Madleen gemisindeki gönüllülerin serbest bırakılması çağrısıyla gösteri düzenlendi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda, İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası kara sularında alıkoyduğu Madleen gemisindeki gönüllülerin serbest bırakılması çağrısıyla gösteri düzenlendi.