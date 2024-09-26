Paris'te Öğrenciler Gazze İçin Sese Geldi

Paris'te Öğrencilerden Gazze'ye Destek Gösterisi

Fransa'nın başkenti Paris'te öğrenciler, Gazze'ye yönelik saldırılara dikkat çekmek amacıyla bir gösteri düzenledi. Öğrenciler, olumsuz hava koşullarına rağmen Pantheon Meydanı'nda buluştu ve desteklerini dile getirdi.

Üniversite İşbirliklerini Protesto Etti

Filistin yanlısı öğrenciler, Paris 1 Pantheon-Sorbonne Üniversitesi'nin iki İsrail üniversitesiyle olan işbirliğini sona erdirmesi çağrısında bulundu. Ellerindeki "Soykırımı durdurun" yazılı pankartlarla, İsrail'in Gazze ve Lübnan’a düzenlediği saldırıları kınadılar.

Öğrencilerden Sert Mesajlar

Göstericiler arasında yer alan aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden milletvekili Thomas Portes de destek vererek katıldı. Konuşan öğrenciler, işbirliklerinin Filistin topraklarının gasbını normalleştirdiğine vurgu yaptılar.

Yasmine adındaki bir öğrenci, Kudüs İbrani Üniversitesi'nin Filistinli aileleri yerinden ederek genişlediğinden bahsetti ve bu durumu kınadı. Ayrıca, Manel isimli başka bir öğrenci, bu üniversitelerin Gazze'deki soykırıma iştirak ettiğini dile getirerek nüfus gösterisini gerçekleştirdi.

Öğrencilerden Matheo, İsrail üniversitelerinin, ülkenin soykırım politikalarına zemin hazırladığını ifade ederek, bu kurumların askeri işbirlikleri ve çatışma bölgelerinde kullanılan askeri ekipman geliştirme faaliyetleri yürüttüğünü belirtti.

Bu önemli gösteri, öğrencilerin Gazze’deki duruma duyduğu hassasiyetin bir yansıması oldu ve uluslararası kamuoyunun dikkatine sunuldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te öğrenciler, yaklaşık 1 yıldır İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'ye destek gösterisi düzenledi. Filistin destekçisi öğrenciler, kötü hava koşullarına rağmen Paris'te Pantheon Meydanı'nda bir araya geldi.