DOLAR
33,94 0,09%
EURO
37,51 -0,2%
ALTIN
2.749,48 -0,14%
BITCOIN
1.973.295,15 -1,05%

Paşinyan: 2. Karabağ Savaşı Sonrası Kaybolan Silahlar Tehdit Oluşturuyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kaybolan silahların toplum için tehdit oluşturduğunu ve hızlı karar alınması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 14:42
Paşinyan: 2. Karabağ Savaşı Sonrası Kaybolan Silahlar Tehdit Oluşturuyor

Kaybolan Silahlar Tehdit Oluşturuyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 2. Karabağ Savaşı sonunda pek çok silahın kaybolduğunu ve bu durumun halk için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Bu açıklama, hükümetin resmi YouTube kanalı üzerinden düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında yapıldı.

Silahların Bulunması İçin Talimat Verildi

Paşinyan, kaybolan silahların neo-dönüşümünün toplum için tehdit oluşturduğuna dikkat çekerek, "Silahlar herhangi bir yerde gömülü durduğunda tehlike arz etmez. Ancak çıkarıldığında durum değişir," dedi ve bu silahların tespit edilmesi için gerekli talimatları verdi.

Ateşli Silahlarla İşlenen Suçlarda Artış

Başbakan, ülkede ateşli silahların kullanıldığı suçlarla ilgili artış yaşandığını da belirtti. "44 günlük savaşın ardından birçok silah kayboldu. Bu durumu defalarca gündeme getirdik. İçişleri Bakanı’na yasa dışı silah arama metotlarımızı gözden geçirmesi için talimat verdim," diye ekledi.

Yavaş Karar Alma Süreci Eleştirildi

Paşinyan, toplantı sırasında hükümetin yavaş hareket ettiğini ve bu durumun toplumun geleceğini tehdit ettiğini vurguladı. "Durum analizi ve tepki verme yeteneğimiz yavaş. Hız, profesyonelliğin bir parçasıdır ve insanların hayatıyla doğrudan ilgilidir," sözleriyle bu yavaşlığı eleştirdi.

Sonuç olarak, Paşinyan, hükümetin hızlı karar almasının ve uygulamasının önemini vurgulayarak, tüm süreçlerin hızlandırılması gerektiği mesajını verdi.

İLGİLİ HABERLER

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

İcradan Satılık 2022 Model FIAT Marka Araç: 825.000 TL Muhammen Bedelle Satışa Çıkarıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran'ın Ablası Tülin Güran'ın Ölüm Nedeni Açıklandı: Merdivenlerden Düşme İddiaları Reddedildi
2
Narin Cinayetinde Yasak Aşk İddiaları: Amca Salim Güran'ın 2 Yasak Aşkı Vardı! Narin Birini Gördüğü İçin Öldürüldü
3
Suudi Arabistan'dan İsrail'in Gazze'deki Saldırısına Kınama
4
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze İçin Ateşkes Çabalarını Sürdürüyor
5
Dünya Gıda Programı'ndan İsrail Saldırısına Tepki
6
Yunanistan'daki Perdika Barajı'nda Yüzlerce Ölü Balık Bulundu
7
Domuztepe Höyüğü Kazıları 2024 Yılı İçin Tamamlandı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!

Bu bankada parası olanın ay sonunda hesabına şartsız 6 bin 550 TL yatacak

İcradan Satılık 2022 Model FIAT Marka Araç: 825.000 TL Muhammen Bedelle Satışa Çıkarıldı