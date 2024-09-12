Paşinyan: 2. Karabağ Savaşı Sonrası Kaybolan Silahlar Tehdit Oluşturuyor

Kaybolan Silahlar Tehdit Oluşturuyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 2. Karabağ Savaşı sonunda pek çok silahın kaybolduğunu ve bu durumun halk için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Bu açıklama, hükümetin resmi YouTube kanalı üzerinden düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında yapıldı.

Silahların Bulunması İçin Talimat Verildi

Paşinyan, kaybolan silahların neo-dönüşümünün toplum için tehdit oluşturduğuna dikkat çekerek, "Silahlar herhangi bir yerde gömülü durduğunda tehlike arz etmez. Ancak çıkarıldığında durum değişir," dedi ve bu silahların tespit edilmesi için gerekli talimatları verdi.

Ateşli Silahlarla İşlenen Suçlarda Artış

Başbakan, ülkede ateşli silahların kullanıldığı suçlarla ilgili artış yaşandığını da belirtti. "44 günlük savaşın ardından birçok silah kayboldu. Bu durumu defalarca gündeme getirdik. İçişleri Bakanı’na yasa dışı silah arama metotlarımızı gözden geçirmesi için talimat verdim," diye ekledi.

Yavaş Karar Alma Süreci Eleştirildi

Paşinyan, toplantı sırasında hükümetin yavaş hareket ettiğini ve bu durumun toplumun geleceğini tehdit ettiğini vurguladı. "Durum analizi ve tepki verme yeteneğimiz yavaş. Hız, profesyonelliğin bir parçasıdır ve insanların hayatıyla doğrudan ilgilidir," sözleriyle bu yavaşlığı eleştirdi.

Sonuç olarak, Paşinyan, hükümetin hızlı karar almasının ve uygulamasının önemini vurgulayarak, tüm süreçlerin hızlandırılması gerektiği mesajını verdi.