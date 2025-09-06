DOLAR
Paşinyan'ın Uçağı Azerbaycan Hava Sahasını Kullandı

Paşinyan'ın uçağı, 30 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde Azerbaycan hava sahasını kullanarak yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdi; izin Azerbaycan'dan alındı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 11:14
Ermenistan Başbakanlığı'ndan izin açıklaması

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın uçağının Azerbaycan hava sahasını kullandığı açıklandı.

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, yaptığı açıklamada Azerbaycan'dan Başbakan Paşinyan'ın uçağı için hava sahası geçişi talebinde bulunduklarını ve bu talebe olumlu yanıt aldıklarını bildirdi.

Bağdasaryan, Paşinyan'ın 30 Ağustos'ta başladığı yurt dışı ziyaretine Azerbaycan hava sahasını kullanarak çıktığını ve 6 Eylül gecesi aynı güzergah üzerinden ülkeye döndüğünü kaydetti.

Bu gelişmeyi bölgede ulaşım hatlarının açılması, barış gündeminin ilerletilmesi ve karşılıklı güven ortamının oluşmasına yönelik pratik bir adım olarak değerlendirdiklerini belirten Bağdasaryan, Nahçıvan uçuşları gerçekleştiren Azerbaycan uçaklarının da uzun süredir Ermenistan hava sahasını kullandığını hatırlattı.

