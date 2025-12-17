Patnos ADSM'de Gerçeği Aratmayan Yangın Tatbikatı

Personel ve hasta güvenliği için kapsamlı uygulama

Ağrı’nın Patnos ilçesinde bulunan Patnos Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM), olası acil durumlara karşı hazırlık seviyesini artırmak amacıyla gerçeği aratmayan bir yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Tatbikat, Başhekim Dt. Battal Bakındı ile İdari ve Mali İşler Müdürü İbrahim Kaya denetiminde yapıldı. Senaryo gereği merkezin bir bölümünde çıkan yangın alarm sistemlerini harekete geçirirken, tahliye süreci kısa sürede başlatıldı.

Personel, hastaları ve kurum içerisindeki vatandaşları koordineli şekilde güvenli alanlara yönlendirirken, yangın söndürme ekipleri de belirlenen noktalara zamanında müdahale etti. Uygulamanın gerçekçiliği ve disiplinli çalışma dikkat çekti.

Tatbikatın ardından yetkililer, hasta ve çalışan güvenliğinin her zaman öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Başhekim Dt. Battal Bakındı ve İbrahim Kaya, acil durumlarda saniyelerin büyük önem taşıdığını belirterek bu tür tatbikatların kurumun her türlü olumsuzluğa karşı hazır olmasını sağladığını ifade etti.

