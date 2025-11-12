Patnos'ta Damperi Açık Kalan Tır Kemere Çarptı, Maddi Hasar

Patnos'ta damperi açık kalan tır kemere çarptı

Ağrı Patnos Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen kazada maddi hasar oluştu

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, seyir halindeyken damperi açık kalan tırın kemere çarpması sonucu maddi hasar meydana geldi.

Olay, Patnos Sanayi Bölgesi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre tırın damperi henüz belirlenemeyen bir nedenle açık kaldı. Durumu fark etmeyen sürücü, kemeri geçmeye çalışırken aracın damperi kema(ere) çarptı ve çarpmanın etkisiyle tır ile kemerde hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı ve hasarın boyutu ile nedeninin tespiti için çalışmalar sürüyor.

Maddi hasar dışında yaralanma bildirilmediği aktarılırken, yetkililer incelemelerin tamamlanmasının ardından kaza ile ilgili resmi açıklama yapacak.

PATNOS’TA DAMPERİ AÇIK KALAN TIR KEMERE ÇARPTI