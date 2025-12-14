DOLAR
Patnos’ta Kaldırıma Çarpan Araç Takla Attı — Yeşilçimen’de Trafik Kazası

Ağrı'nın Patnos ilçesi Yeşilçimen Mahallesi'nde iki aracın çarpışması sonucu bir araç kaldırıma çarparak takla attı; yaralılar Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 20:22
Yeşilçimen Mahallesi'nde İki Araç Çarpıştı

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Yeşilçimen Mahallesinde meydana gelen trafik kazası, mahallede kısa süreli paniğe yol açtı. Edinilen bilgilere göre iki aracın çarpışması sonucu biri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma çarptı, ardından takla atarak durdu. Kazanın şiddeti çevredeki vatandaşları korkuturken olay yerinde yoğun bir telaş yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kazada yaralananlar paketlenerek Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma ve trafik incelemesi sürüyor.

Patnos’ta kaldırıma çarpan araç kazaya neden oldu

Patnos’ta kaldırıma çarpan araç kazaya neden oldu

