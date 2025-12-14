Patnos’ta Kaldırıma Çarpan Araç Takla Attı — Yeşilçimen’de Trafik Kazası

Patnos’ta Kaldırıma Çarpan Araç Takla Attı
Yeşilçimen Mahallesi'nde İki Araç Çarpıştı
Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Yeşilçimen Mahallesinde meydana gelen trafik kazası, mahallede kısa süreli paniğe yol açtı. Edinilen bilgilere göre iki aracın çarpışması sonucu biri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma çarptı, ardından takla atarak durdu. Kazanın şiddeti çevredeki vatandaşları korkuturken olay yerinde yoğun bir telaş yaşandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kazada yaralananlar paketlenerek Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma ve trafik incelemesi sürüyor.
