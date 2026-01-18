Patnos'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ağrı’nın Patnos ilçesinde dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı, ilçe genelinde yaşamı bir kez daha olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar aralıklarla devam eden kar yağışıyla birlikte ilçe merkezi ve kırsal mahalleler beyaza büründü.

Etkiler ve ulaşımda yaşananlar

Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer artarken, ilçe merkezinde cadde ve sokaklarda yoğun kar birikintileri oluştu. Sabah işlerine gitmek isteyen vatandaşlar zorluk yaşarken, çok sayıda sürücü araçlarını kar altından çıkarmak için uzun süre uğraş verdi.

Belediye ve idari ekiplerin çalışmaları

Patnos Belediyesi ekipleri, kar yağışının başlamasıyla birlikte ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlattı. Ekipler, ulaşımın aksamaması için yoğun mesai harcıyor.

İlçe Özel İdaresi ekiplerinin de kırsal kesimlerde ve Süphan Dağı eteklerindeki köy yollarında çalışmalarını sürdürdüğü, kapanan yolların açılması için teyakkuz halinde oldukları bildirildi.

Uyarılar ve olası riskler

Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yetkililer don ve buzlanma riskine karşı uyarılarda bulundu. Yetkililer, zincirsiz yola çıkılmaması ve vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları çağrısında bulundu.

Görsel görüntüler ve hava beklentisi

Olumsuzlukların yanında kar, ilçe genelinde kartpostallık görüntüler oluşmasına da neden oldu. Beyaza bürünen Patnos özellikle sabah saatlerinde görsel şölen sunarken, çocuklar sokaklarda karın keyfini çıkardı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre kar yağışının aralıklarla devam etmesi ve soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

