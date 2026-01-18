Patnos'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde dün geceden itibaren başlayan kar yağışı, ilçe merkezi ve kırsal kesimde ulaşımı etkiledi; ekipler aralıksız çalışıyor.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 13:19
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 13:42
Patnos'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Patnos'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ağrı’nın Patnos ilçesinde dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı, ilçe genelinde yaşamı bir kez daha olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar aralıklarla devam eden kar yağışıyla birlikte ilçe merkezi ve kırsal mahalleler beyaza büründü.

Etkiler ve ulaşımda yaşananlar

Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer artarken, ilçe merkezinde cadde ve sokaklarda yoğun kar birikintileri oluştu. Sabah işlerine gitmek isteyen vatandaşlar zorluk yaşarken, çok sayıda sürücü araçlarını kar altından çıkarmak için uzun süre uğraş verdi.

Belediye ve idari ekiplerin çalışmaları

Patnos Belediyesi ekipleri, kar yağışının başlamasıyla birlikte ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlattı. Ekipler, ulaşımın aksamaması için yoğun mesai harcıyor.

İlçe Özel İdaresi ekiplerinin de kırsal kesimlerde ve Süphan Dağı eteklerindeki köy yollarında çalışmalarını sürdürdüğü, kapanan yolların açılması için teyakkuz halinde oldukları bildirildi.

Uyarılar ve olası riskler

Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yetkililer don ve buzlanma riskine karşı uyarılarda bulundu. Yetkililer, zincirsiz yola çıkılmaması ve vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları çağrısında bulundu.

Görsel görüntüler ve hava beklentisi

Olumsuzlukların yanında kar, ilçe genelinde kartpostallık görüntüler oluşmasına da neden oldu. Beyaza bürünen Patnos özellikle sabah saatlerinde görsel şölen sunarken, çocuklar sokaklarda karın keyfini çıkardı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre kar yağışının aralıklarla devam etmesi ve soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

AĞRI'NIN PATNOS İLÇESİNDE DÜN GECEDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, İLÇE GENELİNDE HAYATI BİR...

AĞRI'NIN PATNOS İLÇESİNDE DÜN GECEDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, İLÇE GENELİNDE HAYATI BİR KEZ DAHA OLUMSUZ ETKİLEDİ.

AĞRI'NIN PATNOS İLÇESİNDE DÜN GECEDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, İLÇE GENELİNDE HAYATI BİR...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Büyükkılıç: Kayseri en ucuz su tarifelerinde ilk sıralarda
2
Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde Yeni Personele Oryantasyon Eğitimi
3
Osmangazi Belediyesi Sokak Hayvanlarının Umudu Oluyor
4
Kayseri'de Din Görevlilerine Afet, Yangın ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi
5
Yenipazar'da Üreticilere Tarımsal Bilgilendirme Toplantısı
6
Patnos'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
7
Kastamonu'da Tespih Atölyesi: Her Tespih İçin İki Gün

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları