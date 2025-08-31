Patrik Mor İğnatius II. Efrem Kerim'den Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'e Ziyaret

Patrik Mor İğnatius II. Efrem Kerim'den Midyat ziyareti

Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatius II. Efrem Kerim, beraberindeki heyetle birlikte Midyat Belediyesini ziyaret etti.

Görüşme ve değerlendirmeler

Patrik Kerim, ziyarette Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ile bir araya geldi. Başkan Şahin, misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti belirterek, "dinler ve diller kenti Midyat'ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyet" ifadesini kullandı ve tüm imkanlarını seferber ederek en ücra noktalara kadar hizmet götürdüklerini vurguladı.

Patrik Kerim ise ilçeye daha önce de geldiğini, aradan geçen sürede büyük değişim ve gelişim yaşandığını kaydederek yapılan hizmetleri takdirle karşıladığını ifade etti ve gösterilen ilgi ile misafirperverlik için teşekkürlerini iletti.

Armağan ve heyet

Ziyaret sırasında Başkan Şahin, Patrik Kerim'e bir plaket ile cami ve kilisenin yan yana yer aldığı tablo takdim etti.

Patrik Kerim'e ziyarette şu isimler eşlik etti: Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Süryani Metropoliti Samuel Aktaş, Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti Mor Grigoriyos Melki Ürek, İstanbul Süryani Metropoliti Yusuf Çetin, Hindistan'dan Metropolit Cozef Balli ve Metropolit Markos Abraham ile İsveç'ten Metropolit Bünyamin Ataş ve Metropolit Yuhanun Lahdo ile Süryani vakıf ve dernek yöneticileri.

Görüşmede karşılıklı takdir ve teşekkürler paylaşıldı; ziyaret, yerel hizmetler ve kültürel diyalog bağlamında olumlu bir gelişme olarak kayda geçti.