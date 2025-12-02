Payas'ta Evini Silah Atölyesine Çeviren Şahıs Jandarmaya Suçüstü Yakalandı

Hatay Payas'ta evini silah imal ve tamirat atölyesine çeviren şahıs, Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma operasyonuyla yakalandı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 08:58
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 08:58
Payas'ta Evini Silah Atölyesine Çeviren Şahıs Jandarmaya Suçüstü Yakalandı

Payas'ta Evini Silah Atölyesine Çeviren Şahıs Jandarmaya Suçüstü Yakalandı

İstihbarat çalışması sonrası düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi

Hatay’ın Payas ilçesinde, evini küçük bir silah imal ve tamirat atölyesine çeviren şahıs jandarma ekiplerinin operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, İl Jandarma Komutanlığı ile Payas İlçe Jandarma Komutanlığınca M. D. isimli şahsın adresinde ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada 8 adet tabanca, 2 adet tabanca namlusu, 7 adet tabanca kapak takımı, 99 adet 7,65 mm fişek, 3 adet av tüfeği, 4 adet havalı tüfek, 3 adet tabanca için optik cihaz ve 1 adet optik gece görüş cihazı ele geçirildi.

Ayrıca silah imalinde kullanıldığı değerlendirilen 1 adet torna, 1 adet freze, 1 adet torna pres, 2 adet spiral, 2 adet matkap makinası ile namlu, gövde ve kapak takımı yapımında kullanılan çeşitli malzemeler bulundu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

PAYAS’TA EVİNİ SİLAH YAPIM ATÖLYESİNE ÇEVİREN ŞAHSA SUÇÜSTÜ

PAYAS’TA EVİNİ SİLAH YAPIM ATÖLYESİNE ÇEVİREN ŞAHSA SUÇÜSTÜ

İLGİLİ HABERLER

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis: Transit Gemi Geçişleri 08.30'da Kapatıldı
2
Susurluk'ta Tek Taraflı Trafik Kazası: 1 Yaralı
3
Hisarcık MYO'da Bologna Bilgi Paketi ve Ders Tanım Formu Eğitimi
4
Sultanhisar'da Evcil Hayvan Mama Atölyesi Kuruluyor
5
Murat Dağı’nda 2025 yılı 42’inci Dönem Gece Etkinliği — Vali Musa Işın Katıldı
6
Mersin'de 'Anadolu’dan Ezgiler' Konseri Coşkuyla Gerçekleşti
7
Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu'na Teşekkür Belgesi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?