Payas'ta Evini Silah Atölyesine Çeviren Şahıs Jandarmaya Suçüstü Yakalandı

İstihbarat çalışması sonrası düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi

Hatay’ın Payas ilçesinde, evini küçük bir silah imal ve tamirat atölyesine çeviren şahıs jandarma ekiplerinin operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, İl Jandarma Komutanlığı ile Payas İlçe Jandarma Komutanlığınca M. D. isimli şahsın adresinde ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada 8 adet tabanca, 2 adet tabanca namlusu, 7 adet tabanca kapak takımı, 99 adet 7,65 mm fişek, 3 adet av tüfeği, 4 adet havalı tüfek, 3 adet tabanca için optik cihaz ve 1 adet optik gece görüş cihazı ele geçirildi.

Ayrıca silah imalinde kullanıldığı değerlendirilen 1 adet torna, 1 adet freze, 1 adet torna pres, 2 adet spiral, 2 adet matkap makinası ile namlu, gövde ve kapak takımı yapımında kullanılan çeşitli malzemeler bulundu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

