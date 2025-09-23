Pedro Sanchez'in Kardeşi David Sanchez Yargılanacak — Badajoz Mahkemesi Kararı

Pedro Sanchez'in Kardeşi David Sanchez Yargılanacak

Badajoz Mahkemesi itirazı reddetti, dava ileriye taşınıyor

Badajoz İl Mahkemesi, Pedro Sanchez'in kardeşi David Sanchez hakkında hazırlanan iddianameye yapılan itirazı "varsayıma dayanıyor" gerekçesiyle reddetti ve yargılanmasına karar verdi.

Mahkeme, David Sanchez'in 2017 yılında Badajoz İl Meclisi tarafından Müzik Konservatuvarları Faaliyetleri Koordinatörü olarak işe alındığı döneme ilişkin olarak idari usulsüzlük ve kardeşinin nüfuzunu kullanma suçlamalarıyla yargılanmasına kanaat getirdi.

Mahkeme kararında "İddia edilen eylemin suç niteliğine ilişkin yeterli delil bulunmaktadır ve bu nedenle yargılamanın devam etmesi gerekmektedir." ifadesine yer verildi.

Aynı davada David Sanchez dışında, Başbakan Sanchez'in Genel Sekreteri olduğu Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) Extremadura özerk bölgesi lideri Miguel Angel Gallardo ile birlikte toplam 10 sanık bulunuyor.

Öte yandan, Başbakan Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez hakkında yürütülen yasal süreç de devam ediyor. 5 Nisan 2024'te açılan soruşturmada, iki aşırı sağcı dernek ve daha sonra Vox partisinin dahil olduğu suç duyurusunda, Gomez'in kocasının nüfuzunu kullanarak görevli olduğu üniversitedeki iş alımında bir iş insanına aracılık ettiği iddia ediliyor.