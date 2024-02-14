Bist 100
8.964,98 0%
DOLAR
30,75 0,14%
EURO
32,98 0,2%
ALTIN
1.967,94 0,02%

Pegasus'ta uçuş paketi dönemi: Uçuşlarda 4 farklı paket sunulacak

14 Şubat’tan itibaren Pegasus Hava Yolları, yurt dışı ve KKTC uçuşlarında paketlerini değiştiriyor. Hava yolu şirketi, uçağa yerleşimdeki kalabalığı azaltmak ve herkesin ihtiyacına uygun paketler sunmak için bu adımı attığını duyurdu. 14 Şubat’tan sonra alınan biletlerde, yurt dışı ve KKTC uçuşlarında yeni paketler geçerli olacak.

Yayın Tarihi: 14.02.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 15:42
Pegasus'ta uçuş paketi dönemi: Uçuşlarda 4 farklı paket sunulacak

Pegasus Hava Yolları, yurt dışı ve KKTC uçuşlarında paketlerini güncelliyor. Hava yolu, uçağa biniş ve inişlerdeki kalabalığı azaltmak ve misafirlerin kabin bagajı ihtiyaçlarına göre farklı seçenekler sunmak için bu değişikliği yapıyor. 14 Şubat’tan itibaren geçerli olacak yeni paket yapısında, kişisel eşya hakkı olan bir paket ve ek kabin bagaj hakkı olan üç paket bulunuyor. Bu paketlerden herhangi birini seçen misafirler, uçağa 40cm-30cm-15cm boyutlarında ve 3 kilogram ağırlığında bir çanta alabilecekler.

Pegasus misafirleri, ek kabin bagajı ihtiyaçlarına göre bu ürünü ayrıca ya da paketlerden biriyle birlikte alabilecekler.

pegasus

PEGASUS 4 AYRI PAKET İLE UÇAĞA YERLEŞME SÜRECİNİ İYİLEŞTİRMEK İSTİYOR

Pegasus Hava Yolları, yurt dışı ve KKTC uçuşlarında paketlerini güncelliyor. Hava yolu, misafirlerine dört farklı paket seçeneği sunuyor. “Light Paket” seçen misafirler, ek kabin bagajı ihtiyaçlarına göre bu ürünü ayrıca satın alabilecekler. “Süper Eko Paket”, “Avantaj Paket” ve “Comfort Flex” paketlerinden birini tercih eden misafirlerin ise 1 adet kişisel eşya ve 1 adet kabin bagajının yanı sıra 20 kg uçak altı bagaj hakkı da olacak. 14 Şubat 2024’ten önce alınan biletlerde eski paket yapısı ve kuralları geçerli olacak.

İLGİLİ HABERLER

İkizler burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

İkizler burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

15 ilde KPSS’siz personel işçi alımı yapılacak: Valilik ve müftülükler 456 kişi istihdam edecek

15 ilde KPSS’siz personel işçi alımı yapılacak: Valilik ve müftülükler 456 kişi istihdam edecek

Bankkart sahiplerine tek tek SMS gönderildi! Bunu yapan 5000 TL ödeme alıyor

Bankkart sahiplerine tek tek SMS gönderildi! Bunu yapan 5000 TL ödeme alıyor

Aslan burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

Aslan burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Evi olana devlet kıyağı geldi! Ev sahipleri o masraftan tamamen kurtuldu!
2
Pegasus'ta uçuş paketi dönemi: Uçuşlarda 4 farklı paket sunulacak
3
Miras paylaşımında şoka uğratan karar! O kişiler mirastan men edilecek: Tek kuruş hakları bile olmayacak
4
13 ilde sağanak ve kar alarmı! Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı
5
Dışişleri Bakanlığından Gazze'den tahliye edilen Türk ve KKTC vatandaşlarının durumları hakkında açıklama
6
Gazze'de mahsur kalan Alman vatandaşı çifti MİT 4 günlük operasyonla bölgeden kurtardı
7
MHP'nin yerel seçimler için son adayları da belli oldu: 52 yeni aday açıklandı

Haberi duyan dolar sahipleri döviz bürolarına koştu! Dolar 9 TL birden düşecek: İşte doların 21 TL olacağı tarih

15 ilde KPSS’siz personel işçi alımı yapılacak: Valilik ve müftülükler 456 kişi istihdam edecek

Aslan burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

Yengeç burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

Bankkart sahiplerine tek tek SMS gönderildi! Bunu yapan 5000 TL ödeme alıyor

İkizler burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

Cam ürünlerinin en kaliteli markaları o markette indirime girdi! Yüzde 40 indirim sizi bekliyor

34 Bin TL’ye Ankara’nın en sevilen ilçesinde arsa satışa çıkarıldı! Herkes bu ihaleyi bekliyor

Manken vücuduna sahip olan burçlar belli oldu! Vücutlarıyla her yerde dikkat çekiyorlar

Boğa burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

Sinüziti olanlara derman olacak! Bu otun iyi gelmediği hastalık yok

Fiat 500, Panda ve 500X Modellerinde Kaçırılmayacak Fırsat! Şubat Ayında 200.000 TL’ye 12 Ay %0 Faiz