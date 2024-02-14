Pegasus'ta uçuş paketi dönemi: Uçuşlarda 4 farklı paket sunulacak

Pegasus Hava Yolları, yurt dışı ve KKTC uçuşlarında paketlerini güncelliyor. Hava yolu, uçağa biniş ve inişlerdeki kalabalığı azaltmak ve misafirlerin kabin bagajı ihtiyaçlarına göre farklı seçenekler sunmak için bu değişikliği yapıyor. 14 Şubat’tan itibaren geçerli olacak yeni paket yapısında, kişisel eşya hakkı olan bir paket ve ek kabin bagaj hakkı olan üç paket bulunuyor. Bu paketlerden herhangi birini seçen misafirler, uçağa 40cm-30cm-15cm boyutlarında ve 3 kilogram ağırlığında bir çanta alabilecekler.

Pegasus misafirleri, ek kabin bagajı ihtiyaçlarına göre bu ürünü ayrıca ya da paketlerden biriyle birlikte alabilecekler.





PEGASUS 4 AYRI PAKET İLE UÇAĞA YERLEŞME SÜRECİNİ İYİLEŞTİRMEK İSTİYOR

Pegasus Hava Yolları, yurt dışı ve KKTC uçuşlarında paketlerini güncelliyor. Hava yolu, misafirlerine dört farklı paket seçeneği sunuyor. “Light Paket” seçen misafirler, ek kabin bagajı ihtiyaçlarına göre bu ürünü ayrıca satın alabilecekler. “Süper Eko Paket”, “Avantaj Paket” ve “Comfort Flex” paketlerinden birini tercih eden misafirlerin ise 1 adet kişisel eşya ve 1 adet kabin bagajının yanı sıra 20 kg uçak altı bagaj hakkı da olacak. 14 Şubat 2024’ten önce alınan biletlerde eski paket yapısı ve kuralları geçerli olacak.