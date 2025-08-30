DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.454.990,68 -0,71%

Pekin'de 30 Ağustos Resepsiyonu: Türkiye-Çin Savunma İşbirliği Vurgulandı

Pekin'de düzenlenen 30 Ağustos resepsiyonunda Türkiye'nin savunma sanayisi, IDEF 2025 başarıları ve Türkiye-Çin işbirliği fırsatları öne çıktı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 07:52
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 08:24
Pekin'de 30 Ağustos Resepsiyonu: Türkiye-Çin Savunma İşbirliği Vurgulandı

Pekin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Resepsiyon ve katılımcılar

Çin'in başkenti Pekin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Etkinlik, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve Askeri Ataşe Albay Kaan Gülerce'nin ev sahipliğinde, büyükelçilik rezidansında gerçekleşti.

Resepsiyona, Çin Halk Cumhuriyeti'ni temsilen Tümgeneral Çin Baolu ile farklı ülkelerden çok sayıda diplomat ve askeri ataşe katıldı. Türk ve Çin milli marşlarının söylenmesiyle başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı davetlilere okundu.

Ünal'ın konuşması: Yerli savunma vurgusu ve IDEF 2025

Büyükelçi Selçuk Ünal, konuşmasında Türkiye'nin 1922'de işgalci güçlere karşı kazandığı zaferden bu yana Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ın "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesinin rehberliğinde ilerlediğini vurguladı. Ünal, Türkiye'nin savunma alanında kendine yeterlilik ve etkin caydırıcılığa önem verdiğini belirtti.

Ünal, Türk savunma sanayinin ulusal üretim kapasitesinin örnek seviyeye ulaştığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu "Çelik Kubbe" hava savunma sisteminin bunun son örneği olduğunu aktardı. Ayrıca, 22-27 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025)'te rekor sayıda anlaşma imzalandığını, imzalanan 270 anlaşmanın toplam bedelinin 9 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Ünal, bugünkü yerli ve milli savunma imkanlarının Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştiren kuşağın koşullarıyla kıyaslanamayacağını belirterek, "O kuşak bugünkü milli yeteneklerimizi görseydi, eminim bizlerle gurur duyardı." dedi.

Gülerce: TSK'nın rolü ve savunma işbirliği çağrısı

Askeri Ataşe Albay Kaan Gülerce, 30 Ağustos Zaferi'nin Türk Silahlı Kuvvetlerine güç ve ilham vermeyi sürdürdüğünü ifade ederek, "Özgürlük ve bağımsızlığı karakteri olarak benimseyen Türk Silahlı Kuvvetleri, dost, kardeş ve müttefik ülkelerin istikrarına yaptığı katkıyla küresel barışın en önemli dayanaklarından biridir." diye konuştu.

Gülerce, Türkiye'nin bugün insansız kara, hava ve deniz araçları'ndan helikopterlere, silahlar ve akıllı mühimmattan füzelere; hava savunma ve elektronik harp sistemlerine kadar birçok teknolojiyi yerli ve milli olarak ürettiğini ve bu ürünlerin çok sayıda ülkeye ihraç edildiğini vurguladı.

Gülerce, savunma sanayisi dahil ilişkilerin kazan-kazan anlayışıyla geliştirilmesini amaçlayan Türkiye'nin, bu alandaki kabiliyetlerini dost ve müttefiklerle paylaşmaktan memnun olacağını belirterek, Türkiye ile Çin arasında savunma ve güvenlikle bağlantılı alanlarda yeni ikili işbirliği fırsatlarının doğacağına işaret etti. Gelecek dönemde iki ülke arasında savunma alanında hem ikili hem çok taraflı işbirliğinin gelişmesinin beklendiğini söyledi.

Çin'in başkenti Pekin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla...

Çin'in başkenti Pekin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve Askeri Ataşesi Albay Kaan Gülerce'nin ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında gerçekleşen resepsiyona, Çin Halk Cumhuriyeti'ni temsilen Tümgeneral Çin Baolu'nun yanı sıra, farklı ülkelerden çok sayıda diplomat ve askeri ataşe katıldı.

Çin'in başkenti Pekin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla...

İLGİLİ HABERLER

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kara Yollarında Güncel Durum: Yapım, Bakım ve Onarım Çalışmaları
2
Petro'dan ABD'nin Venezuela Açıkları'na Askeri Hareketine Sert Tepki
3
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 30 Ağustos Mesajı: 'Türkiye Yüzyılı' ve 103. Yıl
4
Bogota'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu
5
Erzincan'da zincirleme kaza: 5 yaralı, 1'i ağır
6
Afyonkarahisar Çay'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
7
Kamuya 8.000+ Personel Alımı: Son Başvuru 3 Eylül 2025

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı