Pekin'de 30 Ağustos Resepsiyonu: Türkiye-Çin Savunma İşbirliği Vurgulandı

Pekin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Resepsiyon ve katılımcılar

Çin'in başkenti Pekin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Etkinlik, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve Askeri Ataşe Albay Kaan Gülerce'nin ev sahipliğinde, büyükelçilik rezidansında gerçekleşti.

Resepsiyona, Çin Halk Cumhuriyeti'ni temsilen Tümgeneral Çin Baolu ile farklı ülkelerden çok sayıda diplomat ve askeri ataşe katıldı. Türk ve Çin milli marşlarının söylenmesiyle başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı davetlilere okundu.

Ünal'ın konuşması: Yerli savunma vurgusu ve IDEF 2025

Büyükelçi Selçuk Ünal, konuşmasında Türkiye'nin 1922'de işgalci güçlere karşı kazandığı zaferden bu yana Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ın "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesinin rehberliğinde ilerlediğini vurguladı. Ünal, Türkiye'nin savunma alanında kendine yeterlilik ve etkin caydırıcılığa önem verdiğini belirtti.

Ünal, Türk savunma sanayinin ulusal üretim kapasitesinin örnek seviyeye ulaştığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu "Çelik Kubbe" hava savunma sisteminin bunun son örneği olduğunu aktardı. Ayrıca, 22-27 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025)'te rekor sayıda anlaşma imzalandığını, imzalanan 270 anlaşmanın toplam bedelinin 9 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Ünal, bugünkü yerli ve milli savunma imkanlarının Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştiren kuşağın koşullarıyla kıyaslanamayacağını belirterek, "O kuşak bugünkü milli yeteneklerimizi görseydi, eminim bizlerle gurur duyardı." dedi.

Gülerce: TSK'nın rolü ve savunma işbirliği çağrısı

Askeri Ataşe Albay Kaan Gülerce, 30 Ağustos Zaferi'nin Türk Silahlı Kuvvetlerine güç ve ilham vermeyi sürdürdüğünü ifade ederek, "Özgürlük ve bağımsızlığı karakteri olarak benimseyen Türk Silahlı Kuvvetleri, dost, kardeş ve müttefik ülkelerin istikrarına yaptığı katkıyla küresel barışın en önemli dayanaklarından biridir." diye konuştu.

Gülerce, Türkiye'nin bugün insansız kara, hava ve deniz araçları'ndan helikopterlere, silahlar ve akıllı mühimmattan füzelere; hava savunma ve elektronik harp sistemlerine kadar birçok teknolojiyi yerli ve milli olarak ürettiğini ve bu ürünlerin çok sayıda ülkeye ihraç edildiğini vurguladı.

Gülerce, savunma sanayisi dahil ilişkilerin kazan-kazan anlayışıyla geliştirilmesini amaçlayan Türkiye'nin, bu alandaki kabiliyetlerini dost ve müttefiklerle paylaşmaktan memnun olacağını belirterek, Türkiye ile Çin arasında savunma ve güvenlikle bağlantılı alanlarda yeni ikili işbirliği fırsatlarının doğacağına işaret etti. Gelecek dönemde iki ülke arasında savunma alanında hem ikili hem çok taraflı işbirliğinin gelişmesinin beklendiğini söyledi.

Çin'in başkenti Pekin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve Askeri Ataşesi Albay Kaan Gülerce'nin ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında gerçekleşen resepsiyona, Çin Halk Cumhuriyeti'ni temsilen Tümgeneral Çin Baolu'nun yanı sıra, farklı ülkelerden çok sayıda diplomat ve askeri ataşe katıldı.