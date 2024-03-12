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Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde Iraklı Yetkililerle Sınır Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi

MSB, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Harekatı'nda Iraklı yerel yetkililerle sınır güvenliği toplantısı düzenledi.

Yayın Tarihi: 12.03.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 15:32
Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde Iraklı Yetkililerle Sınır Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı gerçekleştirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde yürütülen harekatların Irak güvenlik birimleri ile yakın koordinasyon içerisinde gerçekleştiği vurgulandı.

Sınır Güvenliği Masaya Yatırıldı

Pençe-Kilit Harekat bölgesinin sınırları içerisinde düzenlenen toplantıda, Irak-Türkiye sınır hattının güvenliği ele alındı. Aynı zamanda Irak vatandaşlarının güvenliğini artırmaya yönelik tedbirlerin görüşüldüğü belirtildi.

MSB

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