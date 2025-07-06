Pençe-Kilit Harekatı'nda Şehit Olan Akdoğan'ın Ailesine Haberi Verildi

Şehit Akdoğan'ın Ailesine Acı Haber Verildi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan'ın şehadet haberi, Malatya'nın Pütürge ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Taşbaşı Mahallesi'nde yaşayan baba Remzi, anne Sebahat Akdoğan ve diğer aile üyelerine acı haberi yetkililer iletti. Ailenin yaşadığı binaya Türk bayrağı asılarak saygı duruşunda bulunuldu.

Vali ve Belediye Başkanından Taziye Ziyareti

Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, şehit ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti. Bu ziyaret, ailenin acısını paylaşmak ve destek vermek amacıyla gerçekleştirildi.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan'ın şehadet haberi, Malatya'nın Pütürge ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Ailenin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan'ın şehadet haberi, Malatya'nın Pütürge ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Ailenin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı.