Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcı patladı! Bir askerimiz şehit

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarının yerleştirdiği el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlama sonucu bir askerin de yaralandığı ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandığı bildirildi.



MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 12 Temmuz 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır."

Açıklamada ayrıca, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.



PENÇE-KİLİT OPERASYONU NEDİR?

Pençe-Kilit Operasyonu, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen geniş çaplı bir askeri harekâttır. Operasyonun amacı, bölücü terör örgütü mensuplarının barınma ve saldırı noktalarını etkisiz hale getirmektir. Operasyon süresince birçok terörist etkisiz hale getirilmiş ve bölgedeki terör yapılanmaları büyük ölçüde temizlenmiştir.