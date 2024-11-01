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Pençe-Kilit Operasyonu'nda Terörist Mühimmat ve Malzeme Ele Geçirildi

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 15:03
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Terörist Mühimmat ve Malzeme Ele Geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Önemli Başarı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiğini açıkladı.

Arama ve Tarama Süreci Devam Ediyor

Bakanlığın sosyal medya platformlarından paylaştığı bilgilere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyon bölgesindeki arama ve tarama görevlerine aralıksız devam ediyor.

Ele Geçirilen Malzemeler

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlere ait mağara ve sığınaklarda yapılan aramalarda önemli miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. İlgili açıklamada şu bilgiler verildi:

  • 6 adet çok namlulu roketatar mühimmatı
  • 8 adet tuzaklanmış havan mühimmatı
  • Havan mühimmatına ait 12 taşıma kapsülü
  • 1 kutu makineli tüfek mühimmatı
  • Çok miktarda yaşam malzemesi ve ekipmanı
  • Temizlik malzemesi

Azim ve Kararlılıkla Operasyonlar Devam Edecek

Bakanlık, yürütülen operasyonların, tek bir terörist kalmayacak şekilde azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

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