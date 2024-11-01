Pençe-Kilit Operasyonu'nda Terörist Mühimmat ve Malzeme Ele Geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Önemli Başarı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiğini açıkladı.
Arama ve Tarama Süreci Devam Ediyor
Bakanlığın sosyal medya platformlarından paylaştığı bilgilere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyon bölgesindeki arama ve tarama görevlerine aralıksız devam ediyor.
Ele Geçirilen Malzemeler
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlere ait mağara ve sığınaklarda yapılan aramalarda önemli miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. İlgili açıklamada şu bilgiler verildi:
- 6 adet çok namlulu roketatar mühimmatı
- 8 adet tuzaklanmış havan mühimmatı
- Havan mühimmatına ait 12 taşıma kapsülü
- 1 kutu makineli tüfek mühimmatı
- Çok miktarda yaşam malzemesi ve ekipmanı
- Temizlik malzemesi
Azim ve Kararlılıkla Operasyonlar Devam Edecek
Bakanlık, yürütülen operasyonların, tek bir terörist kalmayacak şekilde azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.